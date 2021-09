Chi trả hỗ trợ minh bạch, công khai, đúng đối tượng

Trao đổi với phóng viên Báo BR-VT, ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh khẳng định, việc triển khai các gói ASXH cũng như chi trả hỗ trợ theo chính sách của địa phương và các Nghị quyết của Chính phủ được triển khai tích cực với tinh thần công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Tỉnh cũng đã huy động được nhiều nguồn lực từ xã hội phục vụ phòng chống dịch.

Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao quà hỗ trợ người dân khó khăn tại Cù lao Bến Đình, phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu.

Ông Bùi Chí Thành cho biết: Riêng các khoản chi trả hỗ trợ theo chính sách của địa phương và Trung ương, đến nay, toàn tỉnh, đã có hơn 316 ngàn lao động tự do được hỗ trợ theo Nghị quyết 80 của HĐND tỉnh với tổng số tiền trên 625 tỷ đồng; gần 520 ngàn lao động được hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ với tổng số tiền gần 772 tỷ đồng...

* Về việc chi từ nguồn vận động ủng hộ mua vắc xin và phòng, chống dịch đến nay được thực hiện như thế nào?

- Đến nay, toàn tỉnh đã chi từ nguồn vận động ủng hộ mua vắc xin và phòng, chống COVID-19 với tổng số tiền hơn 62,8 tỷ đồng. Mới đây, ngày 24/9, UBMTTQ Việt Nam tỉnh có Quyết định số 253 phân bổ kinh phí 22 tỷ đồng từ nguồn quỹ này cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 tại các địa phương. Mức phân bổ cụ thể như sau: TP. Vũng Tàu: 4 tỷ đồng; TP.Bà Rịa, TX.Phú Mỹ, huyện Châu Đức, huyện Long Điền và Xuyên Mộc: mỗi địa phương 3 tỷ đồng; Huyện Đất Đỏ: 2 tỷ đồng và huyện Côn Đảo: 1 tỷ đồng. Các địa phương có thể hỗ trợ người dân bằng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh hoặc bằng tiền mặt.

Trước đó, các khoản chi được thực hiện để triển khai công tác ASXH tại các huyện, thị xã, thành phố; cấp gói an sinh hỗ trợ người dân trong các khu vực phong tỏa; tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19; chi hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, các tình nguyện viên, đội ngũ y bác sĩ, bộ đội, công an và các lực lượng tình nguyện viên từ các tỉnh bạn trong công tác phòng, chống dịch)... Nói chung, tất cả các khoản chi đều phục vụ mục đích phòng chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân và thực hiện một cách công khai, minh bạch, đúng đối tượng cần hỗ trợ.

* Phóng viên: Thưa ông, thời gian qua, công tác ASXH trên địa bàn tỉnh cũng nhận được sự ủng hộ tích cực từ các DN, đơn vị, cá nhân. Ông đánh giá như thế nào về điều này?

- Ông Bùi Chí Thành: Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã ra lời kêu gọi và ban hành kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động ủng hộ “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19”, bằng tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình, cùng chung tay tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Đợt phát động đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các cơ quan, đơn vị, LLVT, DN, các tổ chức tôn giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân. Đến nay, số tiền các cơ quan, đơn vị, cá nhân đăng ký ủng hộ là 239 tỷ đồng; cùng hơn 2.229 tấn gạo; hơn 58 ngàn thùng mì; 1.547 tấn rau củ quả, trái cây các loại. Ngoài ra, các DN, đơn vị, cá nhân còn ủng hộ nhiều trang thiết bị y tế tặng lực lượng tuyến đầu chống dịch, như: hơn 862 ngàn khẩu trang; gần 46 ngàn bộ test, hơn 13 ngàn bộ đồ bảo hộ, 117 máy tạo Oxy, 1.100 thiết bị SPO2, 21 máy trị liệu dòng cao HFNC, 3 máy PCR.…

Tất cả những sự ủng hộ đó thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc ta. Mỗi lúc khó khăn, tình thần đó lại lan tỏa mạnh mẽ, được nhân lên rộng khắp trong nhân dân.

* Là tiền của đóng góp của nhân dân, cần được sử dụng hiệu quả và đúng đối tượng, thưa ông, MTTQ đã làm gì để bảo đảm điều này?

- Để kịp thời nắm bắt đời sống nhân dân, MTTQ và các đoàn thể các cấp đã xây dựng và, duy trì Tổ tuyên truyền, nắm bắt thông tin qua mạng xã hội Zalo từ tỉnh đến các khu dân cư trên địa bàn tỉnh; thành lập đường dây nóng qua tổng đài 0888.800.247 và Zalo để nắm bắt, chia sẻ thông tin, từ đó kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn.

Đường dây nóng đã tiếp nhận trên 8.200 cuộc gọi. Qua xác minh, có 1.300 cuộc gọi không phải từ hộ khó khăn; 4.915 cuộc đã được hỗ trợ; 2.028 đã được hỗ trợ sau khi xác minh. Tuy nhiên, do thời gian thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, đời sống của nhân dân dù được hỗ trợ nhưng vẫn còn nhiều khó khăn.

Nhằm không để sót các trường hợp khó khăn không được hỗ trợ, MTTQ và các tổ chức đoàn thể sẽ tiếp tục phối hợp cùng chính quyền các cấp rà soát những hộ gia đình khó khăn, người yếu thế, công nhân lao động tại các KCN gặp khó khăn về lương thực, thực phẩm để tiếp tục hỗ trợ, trong đó chú ý quan tâm các hộ nghèo và cận nghèo; tiếp tục triển khai gói an sinh hỗ trợ nhân dân trong các khu phong tỏa.

Để các gói an sinh đến tay người dân thực chất, hiệu quả, đúng đối tượng, trong thời gian tới, MTTQ sẽ phối hợp cùng chính quyền các cấp khảo sát và tùy tình hình thực tế của người dân tại các địa phương để có hướng hỗ trợ gói an sinh phù hợp, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân. Những ai khó khăn chưa nhận được hỗ trợ, hãy điện thoại đến số: 0888.800.247 để được hướng dẫn.

