Ứng dụng thống nhất về phòng chống COVID-19 đã sẵn sàng

Thông tin từ Bộ Thông tin và truyền thông ngày 29/9 cho biết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng một ứng dụng thống nhất phòng chống dịch, cơ quan này đã chỉ đạo Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch COVID-19 khẩn trương phối hợp Bộ Y tế, Bộ Công an, các doanh nghiệp công nghệ và những đơn vị liên quan để xây dựng ứng dụng PC COVID.

Hiện ứng dụng này đã hoàn thiện về mặt kỹ thuật và gửi lên hệ thống của Apple Store và Google Play để chờ xét duyệt. Khi được hai chợ ứng dụng này đưa lên, người dùng có thể tải về sử dụng.

Theo chia sẻ từ Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch COVID-19, PC COVID được thiết kế để thay thế và tích hợp các ứng dụng phòng chống dịch COVID-19 hiện đang do Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Y tế triển khai như: Bluezone, NCOVI, Tờ khai y tế, khai báo mã QR, quản lý xét nghiệm…

PC COVID sẽ được liên thông để thực hiện đối soát, xác thực với bốn nguồn dữ liệu lớn, quan trọng, gồm: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (do Bộ Công an quản lý); cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm (do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý); cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêm chủng, phòng ngừa COVID-19 (do Bộ Y tế quản lý) và cơ sở dữ liệu về xét nghiệm COVID-19.

Trong số đó, ba nguồn dữ liệu đầu là tập trung và thống nhất, riêng nguồn thứ tư hiện đang phân tán ở các địa phương, bệnh viện, cơ sở xét nghiệm cần tập hợp và thống nhất lại.

Vì vậy, Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Y tế cùng Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch COVID-19 đang khẩn trương làm việc với các địa phương đề nghị hỗ trợ cập nhật thông tin xét nghiệm COVID-19 lên hệ thống cũng như cập nhật những thông tin liên quan, đặc biệt là ở các tỉnh, thành có đông dân cư, dịch bệnh diễn biến phức tạp như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng...

Theo thiết kế, PC COVID cũng sẽ đưa ra 3 loại thẻ “xanh-vàng-đỏ”. Cụ thể về mức độ đánh giá, hiển thị màu thẻ sẽ dựa vào quy trình về thông tin dữ liệu dịch tễ do Bộ Y tế cung cấp.

PC COVID khi đi vào hoạt động sẽ chỉ tích hợp và thay thế các ứng dụng phòng chống dịch do Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Y tế đang triển khai, vận hành. Còn các ứng dụng về phòng chống dịch của một số địa phương đã triển khai sẽ vẫn tiếp tục hoạt động.

PC COVID cũng sẽ không thay thế ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử vì Sổ sức khỏe điện tử được xác định sẽ thay thế sổ khám sức khỏe giấy, theo mỗi cá nhân cả đời, phục vụ công tác khám chữa bệnh đa dạng, chứ không chỉ riêng về COVID-19. Hiện Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Y tế đang yêu cầu các bên liên quan đẩy nhanh quá trình cập nhật, sửa lỗi dữ liệu và hoàn thiện ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử.

MINH SƠN