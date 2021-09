Các cơ sở Đoàn thuộc Vietsovpetro, tặng 200 túi an sinh cho gia đình khó khăn

Hưởng ứng chương trình “Triệu túi An sinh” do Trung ương Đoàn phát động, tập thể các cơ sở Đoàn thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã triển khai quyên góp và trao tặng “Túi An sinh” cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng bởi COVID-19 các phường trên địa bàn TP.Vũng Tàu, gồm: Thắng Nhất, Thắng Nhì, Nguyễn An Ninh và xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc).

Sau hơn hai tuần phát động, chương trình đã nhận được số tiền hỗ trợ gần 80 triệu đồng tương đương với 200 túi An sinh (mỗi túi khoảng 400.000 đồng, bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như: mì tôm, nước mắm, đường, các loại sữa và đồ hộp). Những túi an sinh này đã được đại diện các cơ sở đoàn trao đến UBMTTQ và ĐTN những địa phương nêu trên đầu tuần này.

● Trong 2 ngày 29 và 30/9, chùa Liên Trì (92/10 đường Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP.Vũng Tàu) tổ chức tặng 400 suất quà cho người lao động nghèo trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Mỗi suất quà trị giá 320 ngàn đồng gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mì, dầu ăn, đường, bột nêm, nước tương. Tổng giá trị là 64 triệu đồng.

Đại đức Thích Thiện Thông, Trụ trì chùa Liên Trì trao quà cho người lao động trên địa bàn thành phố, ngày 29/9.

PHAN HÀ – HUYỀN TRANG