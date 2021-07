Kỳ thi THPT diễn ra theo đúng kế hoạch

Sáng 7/7, ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo địa phương đã đến thăm, động viên thí sinh (TS), cán bộ, GV, nhân viên làm công tác thi. Đồng thời kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại 3 điểm thi trên địa bàn huyện Châu Đức, gồm: THPT Nguyễn Du, THPT Nguyễn Trãi và THPT Ngô Quyền.

Ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, động viên Hội đồng thi THPT Ngô Quyền, huyện Châu Đức.

Tại các điểm thi, Đoàn đã kiểm tra quy trình phòng, chống dịch COVID-19, quy trình đo thân nhiệt, sát khuẩn, việc bảo đảm giãn cách từ bên ngoài phòng thi đến khu vực phòng thi. Ông Mai Ngọc Thuận nhấn mạnh: “Kỳ thi phải đạt 3 mục tiêu: thực hiện đúng quy chế, quy định kỳ thi; bảo đảm an toàn cho đội ngũ GV, phục vụ coi thi và các TS; không để xảy ra tình trạng lây nhiễm dịch COVID-19 trong kỳ thi”.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý, trong bối cảnh dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, có thêm ca mắc COVID-19 tại TX. Phú Mỹ, TP. Vũng Tàu, các điểm thi cần tăng cường phòng, chống dịch COVID-19, tuân thủ tuyệt đối quy định 5K của Bộ Y tế. Cùng với đó, các hội đồng thi cần động viên TS bình tĩnh, an tâm hoàn thành tốt bài thi. Ông Mai Ngọc Thuận đánh giá cao việc triển khai kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ tại các hội đồng thi; đồng thời mong muốn TS cùng đội ngũ cán bộ, GV coi thi, nhân viên phục vụ kỳ thi hạn chế tối đa tiếp xúc người lạ, bảo đảm sức khỏe; tuân thủ nghiêm ngặt quy chế kỳ thi; rút kinh nghiệm và khắc phục những thiếu sót kỳ thi trước để kỳ thi này diễn ra thành công, an toàn. Lãnh đạo địa phương cần quan tâm, động viên các thành viên hội đồng thi, đặc biệt là tổ chức bữa ăn cho GV, đội ngũ phục vụ công tác thi bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, thành công nhưng vẫn an toàn trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Sáng cùng ngày, bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT đã kiểm tra điểm thi Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (TP. Vũng Tàu). Đây là điểm thi đặc biệt, đã phải thay thế nhân sự ngay trong ngày làm thủ tục dự thi do có liên quan tới 1 trường hợp F2. Giám đốc Sở GD-ĐT đã khích lệ tinh thần TS để các em yên tâm bước vào kỳ thi quan trọng, động viên các thành viên hội đồng thi, đặc biệt là những nhân sự vừa nhận nhiệm vụ cùng nỗ lực, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để kỳ thi có thể diễn ra theo đúng kế hoạch.

Bà Trần Thị Ngọc Châu cho biết: “Tại điểm thi Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, sáng 7/7, lực lượng thay thế đã có mặt, làm nhiệm vụ một cách nhịp nhàng, bảo đảm việc tổ chức thi diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu. HS tại điểm thi Trường THPT Đinh Tiên Hoàng cũng thoải mái, tự tin trước khi bước vào phòng thi. Đến thời điểm này, khi điểm thi đã bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19, các giám thị cần tập trung thực hiện quy chế thi để kỳ thi diễn ra nghiêm túc”.

Em Nguyễn Quang Khải, HS Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, dự thi tại điểm thi Trường THPT Đinh Tiên Hoàng chia sẻ: “Em tin tưởng các lãnh đạo tỉnh, các thầy cô và hội đồng thi đã chuẩn bị điều kiện tốt nhất để bảo đảm an toàn cho chúng em trong suốt thời gian tham dự kỳ thi. Chúng em chỉ cần thực hiện theo đúng hướng dẫn của các thầy cô và cố gắng hết mình để làm bài đạt kết quả tốt nhất”.

HOÀNG DƯƠNG-HUYỀN TRANG