Thí sinh phấn khởi

Bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tại tất cả các điểm thi không có sự cố, không có bất cứ TS, cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế thi. Đặc biệt, kỳ thi năm nay, tại khu vực cổng trường không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Điều này là do lực lượng công an tại địa phương đã làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, nhắc nhở phụ huynh, TS không tập trung đông người, thực hiện giãn cách. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng có ý thức rất tốt trong việc phòng chống dịch bệnh, đồng hành cùng ngành giáo dục để có thể tổ chức kỳ thi một cách an toàn. Ngày thi thứ nhất, tại 22 điểm thi, có 222 thí sinh vắng mặt. Trong đó, 189 TS vắng mặt vì các nguyên nhân liên quan đến dịch bệnh COVID-19, 31 trường hợp vắng vì các lý do khác. Toàn tỉnh có tổng số 113 TS thi tại phòng thi dự phòng.