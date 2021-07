Thay thế nhân sự tại điểm thi THPT Đinh Tiên Hoàng do liên quan tới trường hợp F2

Tối ngày 6/7, bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT thông tin, để bảo đảm an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Sở đã quyết định thay thế một số nhân sự thuộc diện F3 tại điểm thi THPT Đinh Tiên Hoàng (TP. Vũng Tàu). Những nhân sự bị thay thế là lực lượng bảo vệ, công an, nhân viên y tế, phục vụ, lực lượng thanh tra thi. Đây đều là những người đã tiếp xúc gần với một cán bộ ông an làm nhiệm vụ tại điểm thi thuộc diện F2.

Trước đó, tối 5/7, khi làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực phường Thắng Tam, cán bộ công an này đã tiếp xúc gần với trường hợp F1 là ông L.T.T, chồng của bà B.T.K.H (địa chỉ tại phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu), bệnh nhân mà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh vừa công bố mắc COVID-19 vào tối 6/7, liên quan đến chợ Bình Điền (TP.Hồ Chí Minh). Ông T. cùng các con đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

“Những nhân sự thuộc diện F3 hiện đã thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định của ngành y tế. Điểm thi THPT Đinh Tiên Hoàng vẫn bảo đảm các phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19 để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT theo đúng kế hoạch”, bà Trần Thị Ngọc Châu nhấn mạnh.

Được biết, điểm thi THPT Đinh Tiên Hoàng có gần 100 thành viên trong Hội đồng thi và 840 TS đăng ký dự thi.

KHÁNH CHI