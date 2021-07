Hơn 12.000 thí sinh thi tốt nghiệp THPT

Chiều 6/7, hơn 12 ngàn TS đã làm thủ tục dự thi tại 22 điểm thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh. Sáng cùng ngày, các điểm thi cũng đã họp đội ngũ cán bộ coi thi để quán triệt các nội dung quan trọng trước kỳ thi. Có thể nói, tới thời điểm này, công tác chuẩn bị cũng như tâm lý của TS, cán bộ, GV đều đã sẵn sàng để bước vào một kỳ thi đặc biệt, kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Cán bộ coi thi điểm thi trường THPT Vũng Tàu phổ biến quy chế thi, lịch thi cho thí sinh.

TS, CÁN BỘ SẴN SÀNG

Chiều 6/7, TS đã tới trường làm thủ tục dự thi tại 22 điểm thi trên địa bàn tỉnh. Tại điểm thi THPT Châu Thành (TP. Bà Rịa), từ cổng trường, các TS, thầy cô giám thị và tình nguyện viên đều được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, bắt buộc phải đeo khẩu trang. Các thí sinh cũng được nhắc nhở không tụ tập ở các hành lang mà vào ngồi đúng vị trí, giữ khoảng cách trong phòng thi. Thầy Phan Ngọc Tấn, Trưởng điểm thi THPT Châu Thành cho biết, tại đây có 769 TS dự thi, trong đó, có 39 em thuộc diện F3. Mặc dù toàn bộ TS thuộc diện F3 đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 nhưng các em vẫn được sắp xếp thi ở phòng dự phòng theo quy định. Các thầy cô được phân công coi thi ở các phòng này cũng được yêu cầu đeo khẩu trang, đeo găng tay khi làm nhiệm vụ. Ở các phòng thi còn lại, giám thị, TS cũng phải đeo khẩu trang và ngồi giãn cách theo quy định.

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Du (huyện Châu Đức), Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có 669 TS đến từ các trường THPT Nguyễn Văn Cừ, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh và Trường THPT Nguyễn Du, với 95 cán bộ, GV, tình nguyện viên tham gia công tác thi. Hội đồng thi THPT Nguyễn Du đã bố trí phòng thi riêng cho khoảng 15 TS thuộc diện F3, để phòng dịch COVID-19. Theo ông Nguyễn Đình Biên, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Nguyễn Du, Phó trưởng điểm thi tại trường THPT Nguyễn Du: “Để bảo đảm an toàn sức khỏe cho các TS và giám thị tại điểm thi, chúng tôi đã hướng dẫn, thực hiện đầy đủ các thủ tục khai báo y tế đối với các TS dự thi, nhất là TS và giám thị từ địa bàn khác tới. Ngoài ra, trong phòng thi các TS còn phải ngồi cách xa nhau theo đúng quy định phòng chống dịch để đảm bảo an toàn”. Tương tự, tại Trường THPT Vũng Tàu (TP. Vũng Tàu), ngoài việc bố trí lực lượng đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho TS và những người làm nhiệm vụ tại khu vực thi, hội đồng thi còn sắp xếp bàn để đồ đạc của TS ở phía trước phòng thi, trang bị khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn để các em sử dụng trước khi vào thi và sau khi thi xong. Các dãy hành lang còn bố trí nước uống với ly dùng một lần để bảo đảm vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Dù kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng với sự chuẩn bị chu đáo tại các điểm thi, nên TS có tâm lý tương đối thoải mái. Em Cao Đình Thiên, HS Trường THPT Châu Thành là TS thuộc diện F3 nên dự thi ở phòng dự phòng. Thiên cho biết: “Khi biết mình thuộc diện F3 em khá lo lắng. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của cha mẹ, thầy cô, cùng với việc đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, em đã thấy khá thoải mái, tự tin. Em cũng đã ôn tập kỹ lưỡng cho các môn thi sắp tới”. Cũng giống như Thiên, do thuộc diện F3 nên em Võ Hồng Nhung, HS Trường THPT Vũng Tàu được bố trí thi… một mình một phòng thi. “Em nghĩ rằng việc thi tại phòng thi riêng là cần thiết để bảo đảm an toàn cho những TS khác, cũng như các thầy cô làm nhiệm vụ tại hội đồng thi. Bản thân em không cảm thấy áp lực khi tham dự kỳ thi trong hoàn cảnh đặc biệt như thế này”, Hồng Nhung nói. Không chỉ TS, đội ngũ làm công tác thi cũng sẵn sàng làm nhiệm vụ. Thầy Nguyễn Phước Hậu, GV Trường THPT Châu Thành (TP. Bà Rịa) cho biết: “Kỳ thi năm nay, bên cạnh việc bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, thì yếu tố an toàn cũng được đặt lên hàng đầu. Trong suốt thời gian kỳ thi diễn ra, bản thân tôi cũng như những giám thị khác sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ, đồng thời tuân thủ nghiêm hướng dẫn của ngành y tế, của hội đồng thi để kỳ thi thành công, tốt đẹp”.

Thí sinh vui vẻ, tự tin bước vào kỳ thi THPT quốc gia.

CÁC ĐỊA PHƯƠNG, BAN, NGÀNH HUY ĐỘNG TỔNG LỰC

Để kỳ thi diễn ra thuận lợi, các địa phương, đơn vị có liên quan đã quyết liệt vào cuộc, sát cánh cùng ngành giáo dục trong công tác tổ chức kỳ thi. Ông Phạm Văn Quyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức cho hay, UBND huyện đã yêu cầu các đơn vị, ban ngành có liên quan tham gia tích cực vào việc tổ chức kỳ thi tại địa phương. UBND huyện đã giao Công an huyện phối hợp với lực lượng PA03, Công an tỉnh bảo đảm an ninh, an toàn trong thời gian diễn ra kỳ thi. Đồng thời bố trí xe và phân công lực lượng làm nhiệm vụ nhận đề thi và vận chuyển bài thi hàng ngày, phân công lực lượng điều tiết giao thông để không xảy ra ùn tắc giao thông tại các điểm thi. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế huyện được giao nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, GV làm nhiệm vụ trong kỳ thi và TS dự thi, phối hợp triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các điểm thi. Cùng với đó, các xã, thị trấn, đặc biệt là tại các xã Đá Bạc, Suối Nghệ, Nghĩa Thành và thị trấn Ngãi Giao phải tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa phương, đồng thời làm việc với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không nâng giá trong thời gian kỳ thi diễn ra. Ông Phạm Văn Quyền cho biết thêm, UBND huyện đã quyết định hỗ trợ 200 ngàn đồng/người/ngày với đội ngũ làm công tác thi, đồng thời trích Quỹ khuyến học huyện để hỗ trợ tất cả HS Trường phổ thông Dân tộc nội trú tham dự kỳ thi mỗi em 300 ngàn đồng…

Tương tự, tại TX. Phú Mỹ, lãnh đạo UBND huyện cũng nhấn mạnh “phải huy động tổng hợp các nguồn lực của địa phương để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho HS tham dự kỳ thi”. Bên cạnh việc hỗ trợ cơ sở vật chất, phương tiện vận chuyển… UBND thị xã đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm an toàn kỳ thi. Theo ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch UBND TX. Phú Mỹ, địa phương đã giao lực lượng Công an xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy tại các điểm thi; chủ động phối hợp, hỗ trợ các ngành chức năng của tỉnh sẵn sàng xử lý, ứng phó với các tình huống bất thường. Đặc biệt, ngành y tế địa phương cử nhân sự hỗ trợ các điểm thi, thành lập tổ y tế lưu động để sẵn sàng xử lý khi có tình huống phức tạp xảy ra và phối hợp với các phường, xã rà soát, phân loại TS, GV thuộc đối tượng F0. F1, F2. Bên cạnh đó, Thị đoàn Phú Mỹ cũng đã xây dựng kế hoạch “Tiếp sức mùa thi năm 2021” tại các điểm thi trên địa bàn nhằm hỗ trợ tốt nhất cho TS.

Chiều 6/7, có 12.163 TS đã tới làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, lịch thi tại 22 điểm thi trên địa bàn tỉnh, hơn 1.700 giám thị đã có mặt để làm nhiệm vụ. Ngày 7/7, buổi sáng, TS dự thi bài thi Ngữ văn (thời gian 120 phút); buổi chiều, dự thi bài thi Toán (thời gian 90 phút). Ngày 8/7, buổi sáng, TS dự thi đồng thời 2 bài thi Khoa học Tự nhiên (gồm ba môn thi thành phần: Vật lý, Hóa học, Sinh học) và bài thi Khoa học Xã hội (gồm 3 môn thi thành phần: Lịch sử, Địa lý, GDCD). Thời gian làm bài mỗi môn thi thành phần là 50 phút. Buổi chiều, TS dự thi bài thi Ngoại ngữ (thời gian 60 phút). Sáng 9/7 là buổi thi dự phòng.

Bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT thông tin, tất cả TS, cán bộ, GV, nhân viên làm công tác thi xét nghiệm COVID-19 đều cho kết quả âm tính. Tại điểm thi THPT Châu Thành (TP. Bà Rịa) có 10 TS tự do không xét nghiệm do không dự thi; 7 TS không lấy mẫu nhưng đã có giấy chứng nhận. Trong đó, có 1 TS do giấy chứng nhận đã hết thời hạn nên được yêu cầu xét nghiệm lại. Cùng với đó, ngành cũng thực hiện sàng lọc, phân loại TS, cán bộ, GV “có F”. Tính đến chiều 5/7, có 1 TS thuộc diện F1, 11 TS thuộc diện F2 và 705 TS thuộc diện F3. TS thuộc diện F1, F2 sẽ dự thi đợt 2 còn TS thuộc diện F3 được bố trí thi tại phòng thi dự phòng của các điểm thi. Về đề thi cho các phòng thi dự phòng, Sở GD-ĐT đã có sự chuẩn bị từ trước nên không gặp khó khăn. Bên cạnh đó, có 113 GV thuộc diện F3 đã được thay thế bằng nhân sự đủ điều kiện.

