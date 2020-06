Ban lễ tang và gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Bà, mẹ của chúng tôi là cụ bà: THÁI THỊ NGỌC DIỆP. Sinh năm: 1926. Nguyên quán: huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Thường trú: 144 Ba Cu, Phường 3, TP. Vũng Tàu. Do tuổi già, sức yếu. Cụ bà mất lúc 7 giờ 30 phút, ngày 20/6/2020 (Nhằm ngày 29/04/2020 Canh Tý), hưởng thọ: 95 tuổi.

+ Linh cửu quàn tại: Số 144 đường Ba Cu, Phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

+ Lễ nhập quan lúc: 17 giờ 30, ngày 20/6/2020

+ Lễ viếng lúc: 20 giờ 00, ngày 20/6/2020

+ Lễ di quan lúc: 7 giờ 30, ngày 23/6/2020

Sau đó an táng tại nghĩa trang Chùa An Linh, xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ban Lễ tang và và gia đình đồng kính báo!