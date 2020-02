Không nên đổ xô tiêm vaccin phòng cúm mùa

Lo ngại dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona mới (nCoV), trong mấy ngày qua, người dân đổ xô tiêm vaccin phòng cúm mùa tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của ngành y tế, giải pháp này không giúp cho người dân có thể tránh được việc lây nhiễm nCoV.

Người dân ngồi chờ tiêm vaccin tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh.

Nhu cầu tiêm vaccin phòng cúm tăng đột biến

TP. Vũng Tàu và TP. Bà Rịa là 2 địa bàn tập trung nhiều cơ sở y tế có tổ chức tiêm vaccin dịch vụ. Trong mấy ngày gần đây, lượng người đến đăng ký tiêm vaccin phòng bệnh tăng cao, trong đó vaccin phòng cúm mùa tăng đột biến. Thậm chí một số nơi đã xảy ra tình trạng khan hiếm vaccin.

Tại Trung tâm Y tế Vũng Tàu, trong sáng 5/2, Trung tâm đã tiếp nhận hơn 100 người đến tiêm vaccin phòng cúm mùa. Trung tâm phải tăng cường 3 nhân viên để hỗ trợ cho Phòng tiêm ngừa. Bà Trần Mỹ Hạnh, Đội trưởng Đội Y tế dự phòng, Trung tâm Y tế Vũng Tàu cho hay, mấy ngày gần đây, mỗi ngày có từ 70-100 người đến tiêm vaccin ngừa cúm mùa, tăng gấp 3-5 lần so với trước Tết. “Dù lượng khách tăng đột biến nhưng trung tâm vẫn còn 400 liều vaccin phòng cúm mùa, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân”, bà Hạnh khẳng định.

Tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, trong buổi sáng cùng ngày, hàng chục người dân đến tiêm vaccin phòng cúm mùa đã phải ra về vì hết thuốc. Ông Phạm Đình Đức Nguyên (54 tuổi, ở khu phố 3, TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức) chở vợ và 2 con đến Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh tiêm vaccin phòng cúm bày tỏ: “Năm nào gia đình tôi cũng đi tiêm ngừa vaccin cúm mùa, chứ không đợi có dịch bệnh mới đi tiêm. Năm nay có lẽ nhiều người lo dịch bệnh nên đổ xô đi tiêm dẫn đến thiếu vaccin”. Bên cạnh đó, điện thoại của Trung tâm liên tục có người dân gọi đến để hỏi thông tin về vaccin phòng cúm mùa. Chiều cùng ngày, Trung tâm này đã phải dán thông báo hết vaccin ngừa cúm.

Tại các cơ sở y tế có tiêm vaccin dịch vụ tư nhân, số người dân đến tiêm vaccin phòng cúm mùa cũng tăng đột biến. Chẳng hạn, Phòng khám đa khoa Vũng Tàu (205-207 Nguyễn Văn Trỗi, TP. Vũng Tàu) từ đầu tuần đến nay, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 50 khách hàng tiêm vaccin ngừa cúm, tăng gấp 4 lần so với trước Tết.

Bà Lý Thị Kim Hoa, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Vũng Tàu cho hay, phòng khám có các loại vaccin ngừa cúm gồm: Vaxigrip 0,25 (trẻ em) và 0,5 (người lớn), Vaxi Influvac (từ 3 tuổi trở lên), với khoảng 900 liều. Trước nhu cầu tiêm vaccin ngừa cúm tăng đột biến, công ty đang đặt thêm thuốc để phục vụ khách hàng.

Cúm mùa là một bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính do virus cúm gây nên. Bệnh xảy ra hàng năm, thường vào mùa Đông Xuân, lây nhiễm trực tiếp từ người bệnh sang người lành qua đường hô hấp. Ở nước ta, các virus gây bệnh cúm mùa thường gặp là cúm A/H3N2, A/H1N1 và cúm B. Bệnh thường tiến triển lành tính nhưng cũng có thể biến chứng nặng, gây viêm phổi nặng, suy đa phủ tạng dẫn đến tử vong.

Tương tự, tại Phòng khám đa khoa Thiên Nam (192, đường 3/2, phường 10, TP. Vũng Tàu), chỉ trong sáng 5/2, phòng khám đã tiếp nhận 60 khách hàng đến tiêm vaccin phòng cúm Vaxigrip. BS Bùi Thị Thái, Phụ trách bộ phận tiêm chủng, Phòng khám Đa khoa Thiên Nam cho biết, khoảng 1 tuần nay, nhu cầu tiêm vaccin phòng cúm của người dân tăng vọt. Trung bình mỗi ngày, phòng khám tiếp nhận 100 người đến tiêm vaccin phòng cúm, tăng gấp 10 lần so với thời điểm chưa có thông tin về dịch viêm phổi do virus Corona. “Trước đây, các gia đình thường ưu tiên tiêm vaccin phòng cúm cho trẻ em. Từ khi có dịch do virus Corona, số lượng người lớn đến tiêm vaccin cúm mùa rất đông. Nhiều trường hợp cả gia đình cùng tiêm. Nếu tình hình dịch bệnh do virus Corona tiếp tục diễn biến phức tạp như hiện nay, dự báo trong những ngày tiếp theo, người dân còn đến tiêm vaccin phòng cúm sẽ còn tăng cao. Tuy nhiên, phòng khám cũng đã dự trù số lượng 800 liều vaccin phòng cúm mùa để phục vụ khách hàng”, BS Thái thông tin thêm.

Bà Nguyễn Thị Hợi (1216/30A4, đường 30/4, phường 12, TP.Vũng Tàu, bìa phải) tiêm vắc xin phòng cúm tại Phòng khám Đa khoa Thiên Nam sáng 5/2.

Tiêm vaccin phòng cúm không có khả năng phòng tránh lây nhiễm nCoV

Phần lớn người dân đổ xô đi tiêm vaccin ngừa cúm cho rằng có thể tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại virus Corona. Tuy nhiên, theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, vaccin phòng cúm chỉ có tác dụng phòng chống bệnh cúm mùa, hoạt động theo cơ chế kích thích cơ thể sinh đáp ứng miễn dịch. Các kháng thể được sinh ra sẽ giúp bảo vệ cơ thể trước sự xâm nhập của loại virus mà vaccin có thể khống chế. Do đó, việc tiêm vaccin cúm chỉ có thể bảo vệ cơ thể phòng chống lại virus gây ra bệnh cúm mùa, chứ không thể bảo vệ trước sự lây nhiễm nCoV.

NHÓM PV THỜI SỰ