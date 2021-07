1 người chết cháy trong rẫy

Ngày 11/7, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Châu Đức khám nghiệm hiện trường, tử thi điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông tại ấp Vĩnh An, xã Bình Giã, huyện Châu Đức. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, ông Trần Thanh Bình (SN 1975, trú tại xã Bình Giã, huyện Châu Đức) đến rẫy của ông Đinh Quang Trình (SN 1967), ở ấp Vĩnh Bình, xã Bình Giã, huyện Châu Đức chơi, thì phát hiện ông Nguyễn Xuân Bích (SN 1967, trú tại xã Bình Giã, là người ở nhờ rẫy của ông Trình) đã bị chết cháy trên giường. Sau đó, vụ việc được báo cơ quan công an. (Sơn Khê)

Cố ý gây thương tích

Ngày 11/7, Công an TP. Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, Nguyễn Văn Dũng (SN 1982, trú tại TP.Vũng Tàu) đến nhà vợ chồng chị gái là Nguyễn Thị Hạnh (SN 1973) và Phạm Thanh An (SN 1971), cùng trú tại 549/17 Nguyễn An Ninh, phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu để lấy tiền và giấy tờ nhà đất trước đây mẹ Dũng đưa cho vợ chồng chị Hạnh giữ giùm. Trong quá trình nói chuyện, 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Dũng dùng viên gạch ném vào đầu ông An gây thương tích. (Lê Nguyễn)

TNGT 1 người tử vong

Ngày 11/7, Công an huyện Đất Đỏ đã lập hồ sơ điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo hồ sơ, xe mô tô biển số 72K1-703.53 do ông P.C.H. (SN 1975, trú tại huyện Long Điền) điều khiển lưu thông trên đường Ven Biển. Khi đến đoạn đường thuộc KP.Hải Sơn, TT.Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ thì xảy ra TNGT với xe ô tô tải biển số 72H-003.93 do ông Phạm Văn Tâm (trú tại huyện Đất Đỏ) điều khiển. Hậu quả, ông H. tử vong. (Sơn Khê)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 11/7, Công an TP. Bà Rịa đã lập hồ sơ xử lý Phạm Thanh Dũng (SN 1989, trú tại TP. Bà Rịa) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, Công an xã Hòa Long, TP. Bà Rịa bắt quả tang Dũng đang tàng trữ trái phép 1 gói nhỏ ma tuý đá tại tổ 6, ấp Bắc 2, xã Hòa Long. (Nguyễn Văn)

Tương tự, Công an TX. Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý Châu Sơn Tùng (SN 1988) và vợ là Phạm Thị Minh Tâm (SN 1990, trú tại phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ) về hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 7/7, Công an TX. Phú Mỹ bắt quả tang Tùng đang có hành vi tàng trữ 9 gói nilon chứa chất kết tinh không màu (đối tượng khai ma tuý đá), 1 ống trụ thủy tinh chứa chất bột màu trắng được cất giấu trong phòng ngủ tại KP. Bến Đình, phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ. Qua điều tra, Công an TX. Phú Mỹ tiếp tục tạm giữ khẩn cấp đối tượng Tâm vì có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho con nghiện. (Trí Nhân)

Đánh bạc

Ngày 11/7, Công an TP. Bà Rịa đã lập hồ sơ xử lý Phạm Ngọc Phú (SN 1992, trú tại TP. Bà Rịa) và Nguyễn Hữu Liêm (SN 1988, trú tại TP. Bà Rịa) về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua tin nhắn điện thoại tại nhà Phú với số tiền 5 triệu đồng. (Phước An)

Ngăn chặn nhóm thanh niên điều khiển xe “độ” nẹt pô, lạng lách

(BR-VT) Ngày 11/7, Đội CSGT và TT Công an TX. Phú Mỹ đã lập hồ sơ tiếp tục xác minh, xử lý nhóm thanh niên điều khiển xe đã thay đổi kết cấu có dấu hiệu tụ tập đua xe trái phép xảy ra trên địa bàn. Trước đó, khoảng 2 giờ cùng ngày, lực lượng Công an xã Tân Hòa phối hợp với xã đội và Đội CSGT và TT Công an TX. Phú Mỹ bắt một nhóm thanh niên cả nam và nữ đang điều khiển xe mô tô đã thay đổi kết cấu, dàn hàng, nẹt pô trên tuyến đường Hội Bài - Tóc Tiên, thuộc thôn Phước Thành, xã Tân Hòa. Sau đó, lực lượng chức năng đã yêu cầu 7 người điều khiển phương tiện cùng người ngồi sau xe về trụ sở Công an xã Tân Hòa làm việc. (Sơn Khê)