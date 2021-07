AN NINH - TRẬT TỰ

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 8/7, Công an TX. Phú Mỹ đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo hồ sơ, xe ô tô đầu kéo biển số 51C-986.04 kéo theo sơ mi rơ mooc biển số 51R-203.08 do Nguyễn Thanh Tân (SN 1979, quê tỉnh Long An) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 51 theo hướng Bà Rịa đi TP.Hồ Chí Minh. Khi đến Km41+400 (KP.Thị Vải, phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ) thì xảy ra TNGT với xe mô tô biển số 72C2-198.96 do M.Đ.T. (SN 1979, trú tại TP. Vũng Tàu) đang dắt bộ đi qua đường theo hướng từ bên phải qua trái theo chiều lưu thông. Hậu quả, T. tử vong. (Nguyễn Văn)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 8/7, Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra, xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, ngày 5/7/2020, bà Nguyễn Thị Chưa (SN 1971, trú tại huyện Long Điền), ông Lê Xích Vôn (SN 1978, trú tại huyện Đất Đỏ), bà Nguyễn Thị Mười (SN 1966, trú tại huyện Đất Đỏ) đến nhà Cao Hữu Th. (SN 1978, trú tại xã Xuyên Mộc) đưa số tiền 310 triệu đồng để nhờ tách thửa đất, lên thổ cư. Tuy nhiên, đến nay Th. không thực hiện. (Phước An)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 8/7, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý Bùi Đình Vũ (SN 1982, trú tại TX.Phú Mỹ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại tổ 6 (KP.Phước Lập, phường Mỹ Xuân). Tang vật thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Sơn Khê)

Đánh bạc

Ngày 8/7, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Trước đó, lực lượng công an bắt quả tang 9 đối tượng có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức: phỏm, xì dách, xóc đĩa, tiến lên ăn tiền tại 1 căn nhà trong hẻm 145 (Hoàng Hoa Thám, phường Thắng Tam), với tổng số tiền dùng để đánh bạc hơn 104 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Trộm cắp tài sản

Ngày 7/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu tạm giữ hình sự Võ Ngọc Tuân (SN 1981, HKTT: xã Tân Hòa, TX. Phú Mỹ) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”. Khoảng 10 giờ ngày 5/7, Tuân cùng đối tượng tên Thông (đang xác minh nhân thân, lai lịch) rủ nhau đến xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu) để trộm tài sản. 2 đối tượng đến một khu vực đang thi công thuộc dự án Hóa dầu Long Sơn, vào trạm điện dùng cưa cắt trộm dây cáp lõi đồng và lấy trộm sắt, kẽm. Khi các đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp thì bảo vệ phát hiện. Võ Ngọc Tuân bị bắt giữ, giao nộp cho cơ quan công an.

•Cùng ngày, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý 1 vụ trộm tài sản xảy ra trên địa bàn. Vào khoảng 2 giờ 15 ngày 28/6, tại KP.Tường Thành (TT.Đất Đỏ), lợi dụng sơ hở của người dân (không khóa cửa bên hông nhà), Lê Văn Sang (SN 2002, HKTT: TT. Đất Đỏ) đã đột nhập lấy trộm chiếc ĐTDĐ Iphone 11 Promax trị giá khoảng 10 triệu đồng. (Ngọc Mai, Thành Lưu)

Cố ý gây thương tích

Ngày 8/7, Công an TP. Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Lê Thanh Phong (SN 1992, quê tỉnh Đồng Tháp) về hành vi cố ý gây thương tích. Theo hồ sơ, tại địa chỉ 468/35 (Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh), Phong đã dùng dao gây thương tích cho anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1985, quê tỉnh Hậu Giang). (Trí Nhân)

Tìm bị hại

Cơ quan CSĐT(PC02)-Công an tỉnh BR-VT đang điều ra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người thông qua hình thức xin việc làm trong Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro xảy ra năm 2013. Bị can Nguyễn Thanh Anh Dũng (SN 1978, trú tại phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu). Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BR-VT yêu cầu bị hại trong vụ án là Nguyễn Thanh Sơn (SN 10/2/1979, chỗ ở 129/3/5, Võ Thị Sáu, phường 2, TP.Vũng Tàu và 147, Cách Mạng Tháng Tám, phường Long Toàn, TP.Bà Rịa) đến PC02 (địa chỉ 189, Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa, gặp ĐTV Nguyễn Hữu Cảnh SĐT 0967.533.020 hoặc 0909.454.125) để làm việc về vấn đề bồi thường dân sự trong vụ án. Sau 30 ngày (kể từ ngày ra thông báo) nếu Nguyễn Thanh Sơn không có mặt để làm việc thì PC02 sẽ xử lý vụ án theo quy định.