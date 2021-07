AN NINH TRẬT TỰ NGÀY 9/7/2021

Đâm bạn ghe bị thương

Ngày 9/7, Công an TP. Vũng Tàu đang lập hồ sơ xử lý 1 vụ cố ý gây thương tích do Đồn Biên phòng Bến Đá chuyển giao. Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 7/7, tại 1 tàu cá đang neo đậu trên biển, đối tượng Danh Dàng (SN 1998, HKTT: huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) có biểu hiện ảo giác do sử dụng trái phép chất ma túy đã dùng dao chặt đứt dây neo, sau đó lấy dao đâm các thuyền viên khác là anh Danh Tây (SN1992, HKTT: tỉnh Kiên Giang) và Đặng Quốc Bảo (SN 2002, HKTT: TP. Hồ Chí Minh) gây thương tích. Các thuyền viên trên tàu đã khống chế Danh Dàng, điều khiển tàu cập bến để đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời bàn giao đối tượng cho lực lượng Biên phòng. (Thành Lưu)

Trộm sa lưới

Ngày 9/7, Công an TX. Phú Mỹ lập hồ sơ điều tra đối tượng Nguyễn Duy Hiếu (SN 1992, HKTT: huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó 1 ngày, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc thường xuyên bị mất trộm tài sản tại 1 dãy nhà trọ thuộc tổ 15, KP. Mỹ Tân, phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ, Công an thị xã Phú Mỹ đã xác minh và mời Nguyễn Duy Hiếu về làm việc. Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản tại các phòng trọ. (Ngọc Mai)

Đánh bạc

Ngày 9/7, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý 1 vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Vào lúc 15 giờ 20 ngày 6/7, Công an huyện Đất Đỏ bắt quả tang 1 vụ đánh bạc dưới hình thức bài tiến lên 52 lá tại ấp Phước Lộc, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ. Tang vật thu giữ: 7 bộ bài tây 52 lá, 3 xe mô tô và 6,3 triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc. Cơ quan công an đã mời 3 đối tượng có liên quan về làm việc. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều ra. (Đỗ Lê)