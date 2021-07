AN NINH - TRẬT TỰ

Giết người

Ngày 1/7, Phòng CSHS (PC02)-Công an tỉnh đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ giết người xảy ra tại KP. Kim Sơn (phường Kim Dinh, TP. Bà Rịa). Theo thông tin ban đầu, Phạm Quang Thuận (SN 1982) đi uống rượu về nhà tại số 111 (Đỗ Thuận, KP. Kim Sơn), thì gặp ông Thạch Kim Niệm (SN 1965, quê tỉnh Trà Vinh) cũng say rượu nên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Thuận dùng chảo nấu ăn đập vào đầu và đuổi đánh ông Niệm. Hậu quả, ông Niệm tử vong. (Nguyễn Văn)

TNGT 1 người tử vong

Ngày 1/7, Công an TX. Phú Mỹ đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo hồ sơ, xe đầu kéo biển số 60C-186.99 kéo theo xe sơ mi rơ móc biển số 60R-007.42, do Nguyễn Thành Phát (SN 1990, quê tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 51. Khi đến đoạn đường Km43+500 (KP. Ngọc Hà, phường Phú Mỹ) thì xảy ra va chạm với bà Đ.T.M (SN 1931, trú tại TX. Phú Mỹ) đang đi bộ trên đường. Hậu quả, bà M. tử vong. (Nguyễn Anh)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 1/7, Công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại KP. Hải Bình (TT. Long Hải), lực lượng Đồn Biên phòng Phước Tỉnh bắt quả tang Đỗ Thị Ngọc (SN 1994, quê tỉnh Quảng Ngãi) tàng trữ 1 gói nilon bên trong chứa chất tinh thể không màu trong suốt (đối tượng khai nhận là ma túy đá). (Trí Nhân)

Giao cấu với trẻ em

Ngày 1/7, Công an huyện Châu Đức đã lập hồ sơ xử lý vụ giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng tháng 1/2021, tại ấp Vĩnh Bình (xã Bình Giã), Nguyễn Trung Trực (SN 1993, trú tại huyện Châu Đức) đã quan hệ tình dục làm M.T.A.Đ. (SN 2006, huyện Châu Đức) có thai. (Sơn Khê)

Trộm xe máy

Ngày 1/7, Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, anh Hoàng Văn Toại (SN 1991, trú tại huyện Xuyên Mộc) để xe mô tô hiệu Winner biển số 60B6-458.36 tại bãi đậu xe thuộc tổ 1 (KP. Phước Lộc, TT. Phước Bửu), thì bị Nguyễn Văn Hiền (SN 1998, quê tỉnh Đồng Nai) lấy trộm. (Lê Nguyễn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 1/7, Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại ấp Hồ Tràm (xã Phước Thuận), do mâu thuẫn cá nhân nên Phạm Văn Hùng (chưa rõ năm sinh, trú tại TP. Hồ Chí Minh) cùng 2 đối tượng (chưa rõ lai lịch) dùng gậy 3 khúc đánh vào đầu ông Huỳnh Văn Kiệt (SN 1981, trú tại TP.Hồ Chí Minh) gây thương tích. (Phước An)