AN NINH TRẬT TỰ NGÀY 6/7/2021

Cố ý gây thương tích

Ngày 6/7, Công an TX. Phú Mỹ đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Qua xác minh được biết, trong lúc đang ngồi ăn cùng với bạn tại dãy trọ ở KP Song Vĩnh, phường Tân Phước, TX. Phú Mỹ thì Nguyễn Minh Phụng (SN 1992, quê tỉnh An Giang) xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Viết Nga (SN 1976, quê tỉnh Nghệ An) cùng dãy trọ. Sau đó, Nga về phòng lấy dao quay lại chém Phụng 1 nhát vào đầu gây thương tích. (Lê Nguyễn)

Trộm cắp tài sản

Ngày 6/7, Công an TP.Bà Rịa đã lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại tổ 4, KP. Hương Sơn, phường Long Hương, TP. Bà Rịa, Nguyễn Chí Cảnh (SN 2001) và Nguyễn Minh Tuấn (SN 1985, cùng quê tỉnh Đồng Nai) đi xe máy biển số 60K7-4818 đến cổng chào Bà Rịa trộm cây hoa giấy (giá trị khoảng 2 triệu đồng) của ông Nguyễn Thành Bắc (SN 1949, trú tại TP. Bà Rịa). Qua xác minh được biết, Tuấn có 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản. (Trí Nhân)

Cưỡng đoạt tài sản

Ngày 6/7, Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, khoảng tháng 4/2018, Phan Thị Thanh Th. (SN 1980, trú tại huyện Xuyên Mộc) có quan hệ tình cảm với Võ Văn Tuyền (SN 1971, trú tại TP. Bà Rịa). Đến tháng 3/2021, Th. nhiều lần muốn kết thúc tình cảm nhưng Tuyền không đồng ý và nhắn tin đe dọa sẽ tung hình ảnh nhạy cảm của Th. lên mạng xã hội cũng như gửi cho bạn bè nếu không đưa 300 triệu đồng. Vào ngày 16/6 và 17/6, mặc dù Th. đã chuyển 100 triệu đồng nhưng Tuyền vẫn yêu cầu chuyển hết số tiền còn lại. Do không đủ khả năng nên Th. đã đến cơ quan công an trình báo. (Phước An)

Đánh bạc

Ngày 6/7, Công an huyện Châu Đức đã lập hồ sơ xử lý Võ Văn Hy (SN 1995, trú tại huyện Châu Đức), Lê Hồng Quân (SN 1983, quê tỉnh Đồng Nai), Lê Thành Long (SN 1990), Lê Thành Tài (SN 1996, trú tại huyện Châu Đức) về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua tin nhắn điện thoại xảy ra tại xã Kim Long, huyện Châu Đức với số tiền 200 triệu đồng. (Sơn Khê)

Tàng trữ trái phép chất ma tuý

Ngày 6/7, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Tấn Tài (SN 1996, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại nhà nghỉ Ngọc Anh, Trung tâm đô thị Chí Linh, phường 10, TP.Vũng Tàu lực lượng Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Tài đang tàng trữ 1 gói nhỏ ma túy đá (Tài khai nhận). (Nguyễn Văn)

Giao cấu với trẻ em

Ngày 6/7, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi xảy ra tại nhà nghỉ B.Q thuộc KP. Ngọc Hà, phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ. Do quen biết từ trước, nên tại nhà nghỉ trên cháu V.H.N.(SN 2006, quê tỉnh Bạc Liêu) đã quan hệ tình dục với Danh Hoàng Khang (SN 1990, quê tỉnh Bạc Liêu). Sau đó, gia đình nạn nhân phát hiện và trình báo cơ quan công an. (Nguyễn Anh)