AN NINH - TRẬT TỰ 4/7/2021

Cố ý gây thương tích

Ngày 4/7, Công an TX. Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, tại quán ốc 90 (KP. Tân Phú, phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ), do mâu thuẫn trong lúc nhậu, Nguyễn Trung Hiếu (SN 2003, quê TP. Hải Phòng) bị Nguyễn Hữu Thắng (SN 1997, quê TP. Cần Thơ) dùng hung khí chém 1 nhát vào khuỷu tay gây thương tích. (Phước An)

Trộm cắp

Ngày 4/7, Công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thanh Bình (SN 1981, trú tại huyện Xuyên Mộc) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo trình bày của bị hại, Bình đã đột nhập nhà anh Phạm Văn Tỉnh (SN 1979, ở KP. Long Bình, TT. Long Điền, huyện Long Điền) trộm 28 triệu đồng. (Trí Nhân)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 4/7, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04)-Công an tỉnh đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Xuân Anh Tuấn (SN 1996, trú tại TX. Phú Mỹ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó tại tổ 16 (KP. Thị Vải, phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ), lực lượng PC04 phối hợp với Công an phường Mỹ Xuân và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 3 bắt quả tang Tuấn đang tàng trữ 2 gói nhỏ ma túy đá. (Nguyễn Văn)

•Tương tự, Công an TP. Bà Rịa đã lập hồ sơ xử lý Phạm Công Huân (SN 1985, trú tại tỉnh Bình Dương) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại nhà nghỉ An Bình (ấp Tây, xã Hòa Long, TP. Bà Rịa), lực lượng Công an TP. Bà Rịa phối hợp với Công an xã Hòa Long bắt quả tang Huân đang tàng trữ 1 gói nhỏ ma túy đá. (Lê Nguyễn)

Đánh bạc

Ngày 4/7, Công an TP. Vũng Tàu đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại 1 căn nhà trong hẻm 907 (Bình Giã, TP. Vũng Tàu) lực lượng Công an TP. Vũng Tàu bắt quả tang 12 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền. Tang vật thu giữ trên chiếu bạc 7,5 triệu đồng. (Sơn Khê)

2 xe mô tô va chạm, 1 người tử vong

Ngày 4/7, Công an huyện Đất Đỏ đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Qua xác minh được biết, xe mô tô biển số 72H-304.33 do anh Mã Văn Tân (SN 2001, trú tại huyện Đất Đỏ) điều khiển lưu thông trên Tỉnh lộ 52. Khi đến đoạn đường thuộc ấp Tân Hiệp (xã Long Tân, huyện Đất Đỏ) thì xảy ra TNGT với xe mô tô biển số 72K1-280.29 do anh T.V.T (SN 1981, trú tại huyện Đất Đỏ) điều khiển. Hậu quả, anh T. tử vong. (Nguyễn Anh)

Dắt xe máy qua đường, 1 người thiệt mạng

Ngày 4/7, Phòng CSGT Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng TX. Phú Mỹ điều tra nguyên nhân vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 51 giữa xe container và xe mô tô khiến 1 người đàn ông tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 20 phút, ngày 3/7, tại Km41+400 trên Quốc lộ 51 đoạn ngã ba Mỹ Xuân (phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ), xe container biển kiểm soát 51C-963.04 kéo theo rơ moóc do tài xế N.T.T. (42 tuổi, trú tại tỉnh Long An) điều khiển, hướng từ TX. Phú Mỹ đi Đồng Nai. Đến địa điểm trên, container xảy ra va chạm với xe mô tô hiệu Wave Alpha biển kiểm soát 72C2-189.96 do ông M.Đ.T. (62 tuổi, trú tại TP. Vũng Tàu) điều khiển lưu thông cùng chiều, khiến ông này tử vong tại chỗ. Hình ảnh từ camera giám sát trên Quốc lộ 51 ghi nhận, trong lúc đèn tín hiệu giao thông màu xanh chỉ hướng đi thẳng thì ông T. dắt xe băng qua đường. Do xe đang nổ máy, mất kiểm soát nên người và xe đâm vào hông bên phải của rơ moóc và ông T. bị bánh sau của xe đầu kéo cán qua người dẫn đến tử vong. (Trúc Giang - Mạnh Khá)