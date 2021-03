AN NINH TRẬT TỰ NGÀY 18/3/2021

Giao cấu với trẻ em

Ngày 18/3, Công an huyện Châu Đức đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra, xác minh vụ giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Theo trình bày của gia đình bị hại, gia đình nạn nhân phát hiện Nguyễn Trường P. (SN 2002, trú tại huyện Châu Đức) đang có hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với cháu N.T.T.(SN 2006, trú tại huyện Châu Đức) tại TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức nên trình báo công an. (Sơn Khê)

Tàng trữ trái phép ma túy đá

Ngày 17/3, tại khu vực trước cổng số nhà số 129, đường Hoàng Hoa Thám, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng BR-VT đã phát hiện, bắt quả tang Trần Anh Khoa (SN 1980, đang thuê phòng tại KS Phương Ánh, đường C19 Bàu Sen 4, phường 2, TP. Vũng Tàu) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu được gồm 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng khoảng 4g. (Minh Nhân)

Mua bán dâm

Ngày 18/3, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra, xử lý vụ mua bán dâm xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại nhà nghỉ C.T (đường Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu) lực lượng Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Tại cơ quan công an các đối tượng bán dâm khai nhận, mỗi lần bán dâm cho khách với giá 350 ngàn đồng. Sau đó, các đối tượng đưa cho chủ nhà nghỉ số tiền từ 50-110 ngàn đồng tiền phòng phục vụ việc mua bán dâm. (Trí Nhân)

Trộm xe máy

Ngày 18/3, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại trước nhà số 128/5B, Lưu Chí Hiếu, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu. Theo trình bày của bị hại, anh Nguyễn Hoàng Anh (SN 1984, trú tại TP.Vũng Tàu) dựng xe máy Honda Winner biển số 72C2-163.10 tại địa điểm trên rồi vào trong uống nước (chìa khóa cắm trên xe). Khoảng 30 phút sau, anh Anh đi ra thì phát chiếc xe trên đã không cánh mà bay. (Nguyễn Văn)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn, Công an TP.Vũng Tàu đang tạm giữ 1 xe máy hiệu Wave Anlpha, số máy HC08E-0021616, số khung RLHHA08072Y-021611. Vậy ai là chủ sở hữu xe trên, liên hệ Công an TP.Vũng Tàu (01, Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT 02543.856.573 hoặc 0936.339.739 gặp cán bộ Đỗ Ngọc Khánh) để giải quyết. Sau thời gian 30 ngày (kể từ ngày ra thông báo) nếu không nhận được liên hệ của chủ sở hữu hợp pháp thì Công an TP.Vũng Tàu xử lý theo quy định của pháp luật.