Triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự

Tin liên quan Bắt các đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và vũ khí nóng

Tin từ UBND huyện Long Điền cho biết, từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện đã xảy ra 3 vụ án cố ý gây thương tích tại TT. Long Hải và các xã Phước Tỉnh, Phước Hưng. Các đối tượng gây án chủ yếu trong độ tuổi từ 14 đến 19. Nguyên nhân xảy ra các vụ án là do mâu thuẫn cá nhân, các đối tượng lôi kéo nhiều người khác để đi đánh nhau, sử dụng vũ khí nguy hiểm gây hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe, tài sản và gây bức xúc trong dư luận.

Để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện trong thời gian tới, UBND huyện Long Điền chỉ đạo các cơ quan chức năng, ban, ngành đoàn thể của huyện tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn 24/24. Công an các xã, thị trấn kết nối zalo với nhau để chia sẻ thông tin khi có dấu hiệu xảy ra các vụ đánh nhau để kịp thời nắm bắt, ngăn chặn, xử lý. Đồng thời, yêu cầu gia đình các đối tượng đã vi phạm ký cam kết giáo dục, quản lý con cái, không để xảy ra tình trạng con cái vi phạm trật tự an toàn xã hội, cũng như tụ tập, lôi kéo bạn bè đi đánh nhau...

PHƯỚC AN