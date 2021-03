AN NINH - TRẬT TỰ 17/3/2021

1 người tử vong tại chỗ do TNGT

Vào lúc 11h, 17/3, tại ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Huệ với đường Lê Thánh Tông thuộc tổ 8, KP.Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe mô tô biển kiểm soát 72E1- 777.20 do Lê Thanh T. (SN 1998, HKTT: tổ 11, KP.Tân Hạnh, phường Phú Mỹ) và xe ô tô tải biển kiểm soát 51D- 490.85 do tài xế Phạm Tiến Công (SN 1997, HKTT: xã Đồng Liên, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển. Vụ va chạm khiến cho T. bị xe tải cán qua người tử vong tại chỗ. (Mạnh Khá)

Trộm cắp tài sản

Ngày 17/3, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện. Ngày 15/3, tiệm áo cưới LUCIA (ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu) bị mất 2 điện thoại di động và 1 balô của khách hàng, tổng trị giá hơn 21 triệu đồng. Qua trích xuất từ camera, Công an xã đã mời Lâm Chí Đại (17 tuổi, xã Bình Châu) lên làm việc và Đại đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản nêu trên.

* Ngày 17/3, Công an TX.Phú Mỹ tiếp nhận hồ sơ vụ trộm cắp do Công an phường Mỹ Xuân bàn giao. Khoảng 10h00 9/3, Trần Nguyễn Nhật Thanh (17 tuổi, KP. Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân) đã đột nhập vào nhà Nguyễn Thùy Dung (KP.Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân) lấy đi 1 nhẫn vàng (5 phân, loại 18K), 3 điện thoại di động và 6 triệu đồng tiền mặt, với tổng trị giá 17 triệu đồng.

* Cùng ngày, Công an TX. Phú Mỹ đang xử lý vụ trộm cắp tài sản do Lê Trùng Dương (34 tuổi, KP. Phước Lập, phường Mỹ Xuân) thực hiện. Khoảng 9h00 15/3, phát hiện xe máy hiệu Honda Vision, BKS: 72E1-082.06 dựng trước quán Vườn Điều (KP. Phước Lập, phường Mỹ Xuân) chủ xe không rút chìa khóa nên Dương đã lấy trộm. Khi phát hiện trong cốp xe có 500.000 đồng, Dương đã dùng để mua trái cây và vào 1 ngôi chùa thuộc xã Tân Hòa để cúng, còn xe máy thì mang đến cất dấu ở nhà người quen. (Thúy Diệu, Minh Triết, Diệu Linh)

Cố ý gây thương tích

Ngày 17/3, Công an huyện Long Điền tiếp nhận hồ sơ 1 vụ cố ý gây thương tích do Công an xã Phước Hưng bàn giao. Ngày 15/3 do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai, ông Vũ Trường Sinh (48 tuổi, ấp Phước Lâm, xã Phước Hưng) đã cầm búa sang đập tường nhà của bà Dương Thị Thanh Hương (41 tuổi, cùng địa phương). Trong quá trình cự cãi, ông Sinh đã dùng búa đập vào mặt bà Hương, khiến bà bị gãy sống mũi và xương gò má. (Minh Triết)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 17/3, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đang điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đối với 3 đối tượng. Vào lúc 12h40 16/3, tại quán cà phê Mekong (đường Phạm Văn Đồng, KP.Hải Bình, TT.Long Hải, huyện Long Điền), lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Tỉnh bắt quả tang Trương Hoàng Thiện (SN 1999, trú tại ấp An Điền, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ); Lê Tường Vy (SN 2002) và Nguyễn Minh Hùng (SN 1998), cùng trú tại KP.Hải Hòa, TT.Long Hải, huyện Long Điền đang thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu được gồm 3 gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng khoảng 2g, 2 xe máy, 3 điện thoại di động và 1.285.000 đồng. (Minh Nhân)