Va chạm giao thông liên hoàn

Vào lúc 7 giờ sáng 18/3, tại km 45+800 thuộc khu phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ (đoạn trước Khu Trung tâm hành chính TX. Phú Mỹ) xảy ra vụ va chạm giao giao thông liên hoàn giữa 5 xe ô tô đi cùng chiều.

Vào thời gian kể trên, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 51C-778.66 kéo theo rơ móoc 51R-093.75 do tài xế Nguyễn Chim (SN 1985, HKTT: xã Vĩnh Hưng, huyện Hữu Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế), điều khiển đi sau 5 xe tải, do không làm chủ tốc độ, không chú ý quan sát, khi đến gần đèn tín hiệu giao thông trước Khu Trung tâm hành chính TX. Phú Mỹ, phía bên phải của xe đầu kéo đã tông vào phía sau bên trái xe 16 chỗ mang biển kiểm soát 54Y-4238 do tài xế Nguyễn Ngọc Ninh (SN 1981, HKTT: phường Bình Hưng Hòa A, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh) điều khiển. Sau cú tông, chiếc xe 16 chỗ tông tiếp vào 2 xe tải và 1 xe bán tải đang đậu dừng đèn đỏ phía trước, chiếc xe đầu kéo mất lái lao lên dải phân cách giữa đường, phần đầu kéo nằm sang đường đối diện, xe 16 chỗ bị nát phần đầu và phần đuôi xe.

Vụ tai nạn vào đúng giờ cao điểm nên xảy ra tắc đường một đoạn dài trên QL51, lực lượng chức năng đã phải điều tiết giao thông và hướng dẫn các phương tiện giao thông đi vào đường trong khu công nghiệp và Khu Trung tâm hành chính. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

MẠNH KHÁ