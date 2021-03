Tạm giữ 5 phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Ngày 16/3, Đồn Biên phòng Long Sơn ra quyết định tạm giữ tang vật và 5 phương tiện để điều tra về một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Tổ công tác Đồn Điên phòng Long Sơn tiến hành kiểm tra hành chính các phương tiện.

Trước đó từ lúc 5 giờ đến 6 giờ 30 phút sáng 16/3, trong quá trình tuần tra tại khu vực sông Rạng (thôn 10, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu), tổ công tác Đồn Điên phòng Long Sơn đã phát hiện 5 phương tiện hoạt động khai thác thủy sản có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện tàu cá BV 9119 TS do ông Lê Hoàng Minh (SN 1975, trú tại thôn 10, xã Long Sơn) điều khiển và tàu cá BV 3028 TS do ông Phạm Đức Nghĩa (SN 1994; trú tại ấp Phước Hải, xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ) đang có hành vi tàng trữ công cụ kích điện để khai thác thủy sản; tàu cá BV 8386 TS do ông Nguyễn Bảo Ân (SN 1975, trú tại thôn 10, xã Long Sơn) làm thuyền trưởng và tàu cá BV 9290 TS do ông Trần Thanh Thuận (SN 1976, trú tại thôn 7, xã Long Sơn) làm thuyền trưởng điều khiển phương tiện không có văn bằng, chứng chỉ theo quy định; tàu cá BV 8761 TS do ông Nguyễn Văn Hồng (SN 1976, trú tại thôn 10, xã Long Sơn) làm thuyền trưởng điều khiển phương tiện không có sổ danh bạ thuyền viên theo quy định.

Căn cứ vào các hành vi vi phạm của các phương tiện, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: MINH NHÂN