Một học sinh bị đánh ngất xỉu trên đường đi học về

Tối 17/3, ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch UBND TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một em học sinh bị một đối tượng lạ mặt đánh ngất xỉu khi đang trên đường đi học về.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, em T.Ng.T.M (SN 2009, học sinh Trường THCS Phan Bội Châu, TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức) đang đi học về đến đoạn đường lô cao su đội 3, thuộc KP.Hoàng Giao, TT.Ngãi Giao thì bị một đối tượng lạ mặt tấn cống dẫn đến ngất xỉu.

Em TM. hoảng loạn trong vòng tay người thân. Khuôn mặt em sưng húp, bầm tím nhiều chỗ.

Khoảng hơn 17 giờ, em M. tỉnh lại chạy về nhà người dì gần đó trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, sợ hãi. Gia đình đưa em M.đến khám và điều trị tại Trung tâm y tế huyện Châu Đức. Sau đó, em M. được chuyển xuống BV Bà Rịa điều trị.

Theo gia đình nạn nhân, hiện em M.đang rất hoảng loạn, lo sợ người lạ nên gia đình và cơ quan công an chưa khai thác được thêm thông tin.

“Sau khi nhận được thông tin chính quyền địa phương đã xuống bệnh viện động viên, trấn an gia đình. Đồng thời, chỉ đạo Công an TT.Ngãi Giao phối hợp với Công an huyện Châu Đức khẩn trương điều tra vụ việc”-ông Quang nói.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ động cơ, mục đích để truy bắt đối tượng, xử lý nghiêm theo quy định.

PHƯỚC AN