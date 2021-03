AN NINH - TRẬT TỰ

Tai nạn giao thông, 2 người chết

Ngày 19/3, Công an huyện Xuyên Mộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km42+500, QL55 đoạn thuộc ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. Xe ô tô tải BKS: 72L-1703 do anh Khương Quỳnh Lưu (42 tuổi, trú tại xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc) điều khiển lưu thông hướng xã Bình châu đi xã Bưng Riềng, khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS: 72G1-684.55 do anh Hoàng Văn N. (20 tuổi) điều khiển chở theo sau anh Ngô Văn H. (22 tuổi, cùng trú xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) đang lưu thông theo chiều ngược lại. Vụ va chạm khiến 2 người ngồi trên xe mô tô tử vong. (Kim Anh)

Hiếp dâm trẻ em

Ngày 19/3, Công an TX. Phú Mỹ điều tra vụ hiếp dâm xảy ra tại xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ. Theo thông tin ban đầu, cháu Nguyễn Thị A. (12 tuổi, giấu tên) đến nhà một người bạn tại xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ chơi thì bị đối tượng Đào Văn Lượm (17 tuổi, trú tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) dùng vũ lực đánh vào mặt, cổ, rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi gây án, đối tượng Lượm đã bỏ trốn khỏi hiện trường. (Huy Na)

Bắt giữ đối tượng nghiện ma túy trộm tài sản

Ngày 19/3, Công an TP. Vũng Tàu đã tiến hành lập hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Ngà (17 tuổi, trú tại phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, do cần tiền tiêu xài nên đối tượng Ngà và một đối tượng tên Thái (chưa rõ lai lịch) đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Sau khi bàn bạc, 2 đối tượng chở nhau trên xe máy đi vòng quanh khu vực phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu tìm cơ hội trộm cắp tài sản, khi tới một khu phòng trọ trên đường Lê Thánh Tông, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, phát hiện 1 xe máy hiệu SH Mode đang để ngoài hành lang dãy trọ không có người trông coi liền áp sát bẻ khóa và dắt xe tẩu thoát. Chiếc xe trộm được Thái đem đi bán lấy tiền rồi chia cho Ngà 2 triệu đồng cùng 1 gói ma túy. Sau khi nhận được trình báo của bị hại, Công an TP. Vũng Tàu tiến hành truy xét và đưa đối tượng Ngà về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an, Ngà đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình, đồng thời khai nhận còn thực hiện thêm nhiều vụ trộm cắp xe gắn máy khác trên địa bàn TP. Vũng Tàu. Được biết tuy chưa đủ 18 tuổi nhưng Nguyễn Thị Ngọc Ngà là đối tượng đã có thâm niên nhiều năm sử dụng ma túy đá, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang và chuyên trộm cắp tài sản để có tiền tiêu xài và mua ma túy để sử dụng. (Huy Hùng)

Cướp giật tài sản

Ngày 19/3, Công an TP. Vũng Tàu điều tra vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, ông Đinh Minh Hùng (59 tuổi, trú tại phường 5, TP. Vũng Tàu) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo, phường 1, TP. Vũng Tàu thì bị 2 đối tượng (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe máy áp sát ép xe ông Hùng ngã xuống, sau đó giật 1 dây chuyền vàng 18K trên cổ ông Hùng rồi tẩu thoát. (Ngô Huy)