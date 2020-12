Điều tra, làm rõ 828 vụ/1.585 đối tượng vi phạm pháp luật

Sáng 23/12, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an trao Cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020.

Năm 2020, lực lượng Công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm an toàn cho các sự kiện quan trọng của tỉnh. Toàn tỉnh xảy ra 956 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, giảm 52 vụ so với năm 2019. Lực lượng Công an đã điều tra, làm rõ 828 vụ với 1.585 đối tượng, đạt tỷ lệ hơn 86%. Trong đó, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng được điều tra, phá án nhanh, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Ngọc Khánh biểu dương những thành tích trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm của lực lượng Công an tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Công an tỉnh thời gian tới cần tiếp tục làm tốt việc tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong tham gia phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở...

Dịp này, Bộ Công an trao Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020 cho 4 đơn vị thuộc Công an tỉnh.

Tin,ảnh: TRÍ NHÂN