Bị bắt sau 10 năm trốn truy nã

Ngày 23/12, Phòng CSHS (PC02)-Công an tỉnh đã bắt bị can Hồ Văn Quyết (SN 1989, quê TP. Hồ Chí Minh), bị truy nã về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Quyết bị bắt khi đang làm tổ trưởng tổ sản xuất tại một công ty dệt sợi trong KCN ở huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.

Bị can Hồ Văn Quyết bị bắt sau gần 10 năm trốn truy nã.

Theo hồ sơ vụ án, Trần Nhật Trường (1982) và Nguyễn Bình Nguyên (SN 1986, cùng quê TP. Hồ Chí Minh) là những đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, lười lao động, đã lập kế hoạch cướp tài sản tại địa bàn quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Ngày 20/6/2011, Trường lên mạng thuê một xe ô tô du lịch đi TP. Vũng Tàu. Nhằm tạo niềm tin, Trường nói dối với tài xế là chở người bệnh từ quận Thủ Đức về TP. Vũng Tàu. Khoảng 21 giờ cùng ngày, tài xế Lê Trung Liêm điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 56P-0842 đến Bệnh viện Thủ Đức đón Trường và Nguyên. Khi xe chạy đến địa phận TX. Phú Mỹ, Trường dùng dây siết cổ, còn Nguyên dùng roi điện dí vào người anh Liêm. Khi nạn nhân bất tỉnh, Trường và Nguyên lấy bóp, điện thoại di động và xe ô tô, đồng thời khiêng anh Liêm xuống ven QL 51 rồi quay ngược về TP. Hồ Chí Minh. Lực lượng Công an TX. Phú Mỹ sau đó đã phát hiện và đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Sau khi gây án, Trường và Nguyên liên hệ với Quyết tìm nơi giấu xe. Quyết biết xe do Trường và Nguyên cướp nhưng vẫn đưa sang tỉnh Bình Dương bán với giá 30 triệu đồng. Số tiền này Nguyên chia cho Trường 12 triệu và Quyết 4 triệu. Trường và Nguyên sau đó bị bắt. Năm 2012, TAND tỉnh BR-VT tuyên phạt Trường 26 năm tù, Nguyên 25 năm tù về tội “Giết người và cướp tài sản”. Riêng Quyết bỏ trốn khỏi địa phương. Năm 2011, Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh BR-VT đã ra quyết định truy nã đối với Quyết.

Tin, ảnh: PHƯỚC AN