AN NINH - TRẬT TỰ 23/12/2020

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 23/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Phú Mỹ đã tạm giữ hình sự đối với Phan Hoàng Thảo (SN 1974, trú tại phường Tân Phước, TX.Phú Mỹ) và Đinh Tuấn Kiệt (SN 1994, trú tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”. Vào lúc 23 giờ ngày 22/12, tại KP.Song Vĩnh, phường Tân Phước, Công an TX. Phú Mỹ phối hợp với Công an phường Tân Phước bắt quả tang Thảo và Kiệt đang tàng trữ 1 gói ma túy đá. (Đỗ Lưu)

Cố ý gây thương tích

Ngày 23/12, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ điều tra, xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích” đối với Lâm Minh Hiếu (SN 1978, trú tại quận 11, TP.HCM). Vào ngày 22/12, tại khu vực chợ An Ngãi, huyện Long Điền, do mâu thuẫn cá nhân nên Hiếu đã dùng dao gây thương tích ở tay cho anh Nguyễn Thành Hưng (SN 1970) và dùng cây gỗ đánh gãy chân anh Nguyễn Văn Thảo (SN 1981). (Ngọc Mai)

Tử vong do tai nạn giao thông

Ngày 23/12, Công an huyện Côn Đảo đang lập hồ sơ điều tra nguyên nhân 1 vụ TNGT dẫn đến tử vong. Vào lúc 10 giờ 30 ngày 18/12, tại đường Võ Thị Sáu (thuộc khu dân cư số 7, huyện Côn Đảo), xe ô tô tải mang BKS: 72H-001.76 do Nguyễn Quốc Việt (SN 1993, trú tại huyện Côn Đảo) điều khiển, lưu thông theo hướng từ Trung tâm Côn Đảo đi ngã 3 Pham Chu Trinh - Huỳnh Thúc Kháng. Khi đang rẽ phải để đi vào bãi đỗ ô tô thì xảy ra va chạm với xe mô tô do T.N.A (SN 1984) điều khiển. Hậu quả T.N.A tử vong. (Độ Luân)