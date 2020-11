Tập huấn kiến thức pháp luật

Ngày 12/11, Công an tỉnh phối hợp với Công an TX. Phú Mỹ tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ kiến thức pháp luật cho 60 người, là công an khu vực, cán bộ lao động thương binh xã hội, hòa giải viên cơ sở, đoàn thanh niên… đang thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ… trên địa bàn TX. Phú Mỹ.

* Cùng ngày, Tỉnh Đoàn đã tổ chức tập huấn chuyên đề “Phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho nam thanh niên tại cộng đồng”. Tham dự, có 300 người là GV Tổng phụ trách Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi, phụ huynh HS và ĐVTN tại TX.Phú Mỹ và huyện Châu Đức.

PHƯỚC AN - MINH THANH