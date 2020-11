Dễ sập bẫy các đối tượng lừa đảo

TAND tỉnh vừa đưa ra xét xử kẻ đã thuê 21 xe ô tô, sau đó làm giả giấy tờ để bán hoặc cầm cố. Vụ án gióng lên hồi chuông cảnh giác đối với các cá nhân, tổ chức đang kinh doanh dịch vụ cho thuê xe tự lái.

Hoàng Văn Trường tại phiên tòa sơ thẩm.

Ngày 11/11, TAND tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Văn Trường (SN 1976, trú tại xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ) về 3 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Theo nội dung vụ án, từ tháng 3/2018 đến tháng 9/2018, Hoàng Văn Trường đã thuê, mượn 21 xe ôtô của nhiều người khác nhau có tổng giá trị hơn 7 tỷ đồng rồi làm giả giấy tờ để bán hoặc cầm cố.

Tại tòa, Trường khai nhận bản thân là chủ xưởng mộc, tuy nhiên do làm ăn thua lỗ, cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân nên y đã nảy sinh ý định thuê xe, làm giả giấy tờ và Giấy CMND để mang đi cầm cố. Trong số 21 xe ôtô mà Trường thuê và mượn, Trường đã thuê người làm giả 14 giấy đăng ký xe ôtô và 3 giấy CMND giả đều mang tên Hoàng Văn Trường, rồi mang xe đi bán và thế chấp cho 16 người khác trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận như: Bình Thuận, Đồng Nai, Kiên Giang, chiếm đoạt số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

Cụ thể, trong các ngày 5/3 và 7/3, Trường thuê 3 xe (1 Fotuner, 2 Inova) của ông P.V.T. (phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ) với giá thuê mỗi xe từ 15-18 triệu đồng/tháng. Thuê được xe, Trường nhờ ông H.V.D. (Kiên Giang) thế chấp các ôtô trên giúp Trường, ông D. đem thế chấp cho ông Liếm (Kiên Giang) 2 trong 3 chiếc xe trên để vay 450 triệu đồng cho Trường.

Tiếp đó, tháng 8/2018, Trường thuê ô tô của anh Đ.Ng.H. (TX. Phú Mỹ) với giá 600 ngàn đồng/ngày. 1 tuần sau, Trường làm giả giấy tờ xe mang tên Hoàng Văn Trường rồi đem thế chấp cho anh Tr.Đ.Ng. (TP.Bà Rịa) để vay 300 triệu đồng.

Với thủ đoạn như trên, Trường còn thuê, mượn hơn 10 ô tô khác của nhiều nạn nhân rồi làm giả giấy tờ để thế chấp vay tiền. Ông Ng.Q.H (TX.La Gi, tỉnh Bình Thuận) một trong những nạn nhân bị Trường lừa đảo, chiếm đoạt ô tô cho biết, thủ đoạn của Trường rất tinh vi, để tạo sự tin tưởng cho chủ xe, Trường đưa ra đầy đủ các giấy tờ như CMND, hộ khẩu để hoàn tất thủ tục thuê xe. Đến thời hạn thanh toán tiền, trả xe theo cam kết thì Trường bặt vô âm tín. Khi nhận ra Trường có dấu hiệu lừa đảo, nhiều nạn nhân đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Tại tòa, bị cáo Trường thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX quyết định tuyên phạt Hoàng Văn Trường 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 13 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và 5 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”. Tổng hợp hình phạt bị cáo Trường phải chấp hành cho cả 3 tội danh là 30 năm tù giam và buộc bồi thường cho các bị hại số tiền hơn 3,1 tỷ đồng.

Chiếc xe của ông Ng.Q. H. (Bình Thuận) tang vật trong vụ án thuê xe tự lái rồi chiếm đoạt của bị cáo Hoàng Văn Trường.

Có thể thấy với hình thức thuê xe tự lái rồi chiếm đoạt tài sản như trên, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ án tương tự. Đơn cử tháng 3/2019, Công ty Phương Xuân Nam (phường 12, TP. Vũng Tàu) cũng đã làm đơn gửi lên cơ quan công an, tố cáo Nguyễn Minh Thừa (SN 1992, trú tại TP. Hồ Chí Minh) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt khi thuê xe ô tô tự lái. Cụ thể, ngày 13/3/2019, Công ty Phương Xuân Nam (phường 12, TP. Vũng Tàu) ký hợp đồng cho thuê 1 xe ô tô Toyota Innova biển số 72A-20690 với giá hơn 5 triệu đồng/tháng. Hết thời hạn thuê theo hợp đồng, nhưng không thấy Thừa trả xe, liên lạc không được nên công ty này đã trình báo cơ quan công an. Sau khi xác minh, Công an TP. Vũng Tàu đã thu hồi được chiếc xe trên do Thừa cầm cố ở một tiệm cầm đồ tại tỉnh Tây Ninh, đồng thời yêu cầu Nguyễn Minh Thừa đến cơ quan công an trình diện để làm rõ sự việc.

Theo đại diện VKSND tỉnh, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm vào dịch vụ cho thuê xe tự lái có dấu hiệu gia tăng trong thời gian qua. Việc đấu tranh với tội phạm lừa đảo nhằm vào dịch vụ này gặp không ít khó khăn, bởi đa số các vụ lừa đảo được phát hiện sau khi quá thời hạn trả xe, khách hàng không thanh lý hợp đồng, đến lúc này chủ cơ sở mới hoảng hốt vì biết đã sập bẫy tội phạm. Phương thức và thủ đoạn của các nhóm lừa đảo rất tinh vi và sử dụng giấy tờ nhân thân giả, sau khi chiếm đoạt được tài sản thì bỏ trốn gây khó khăn cho công tác điều tra, xác minh.

Để phòng ngừa, hạn chế những vụ việc tương tự, theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, các chủ cơ sở kinh doanh cho thuê xe cần siết chặt những thủ tục ràng buộc pháp lý khi cho thuê và thuê xe ô tô tự lái. Điều quan trọng nhất là chủ cơ sở phải kiểm tra thường xuyên phương tiện của mình khi đã cho thuê và chặt chẽ ngay từ khâu lập hợp đồng cho thuê xe, tránh tạo sơ hở cho tội phạm lợi dụng.

Bài, ảnh: THANH HẢI