Nhiều phụ nữ bị cướp tấn công trên đường đêm

Càng về những tháng cuối năm, tình hình trộm cắp cướp giật trên địa bàn TP.Vũng Tàu diễn biến phức tạp. Trước tình hình này, Công an TP.Vũng Tàu đã lên kế hoạch triển khai nhiều phương án trấn áp.

Công an TP.Vũng Tàu ra quân bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Theo Công an TP.Vũng Tàu, từ cuối tháng 10 đến nay, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 5 vụ cướp, cướp giật tài sản vào ban đêm. Đối tượng mà những tội phạm nhắm tới chủ yếu là chị em phụ nữ, thời điểm từ 23 giờ đêm đến 2 giờ sáng.

Điển hình như vụ cướp tài sản xảy ra vào khoảng 0 giờ 55 phút ngày 22/10/2020. Vào thời điểm trên, chị P.H.T, ngụ tại phường Thắng Nhất (TP. Vũng Tàu) điều khiển xe máy chạy về nhà trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Trong lúc chị T đang mở chìa khóa cổng để vào nhà thì bị 2 nam thanh niên điều khiển xe máy, áp sát, đánh vào đầu và kéo chị T ra cách cổng nhà khoảng 4m, sau đó chiếm đoạt chiếc giỏ xách chị T đang đeo trên người, bên trong có 1 ĐTDĐ và khoảng 7 triệu đồng tiền mặt.

Tương tự, vào khoảng 23 giờ 42 phút, ngày 26/10/2020, chị L.T.T.Th., ngụ tại phường Thắng Tam (TP. Vũng Tàu) điều khiển xe máy trên đường Chu Mạnh Trinh, khi đến trước nhà số 16, Chu Mạnh Trinh thì bị 2 đối tượng nam giới sử dụng xe máy, từ phía sau vượt lên chặn đầu xe của chị Th., hành hung và chiếm đoạt của chị chiếc giỏ xách, bên trong có 9 triệu đồng, 1 ĐTDĐ và một số giấy tờ tùy thân.

Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm cướp, cướp giật tài sản, Ban chỉ huy Công an TP. Vũng Tàu đã lên kế hoạch tấn công, trấn áp. Lực lượng nghiệp vụ, Công an các phường, xã được chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường; chủ động phát hiện các dấu hiệu, đối tượng nghi vấn để kịp thời có biện pháp đấu tranh.

Bên cạnh đó, Công an TP.Vũng Tàu cũng chỉ đạo Công an các phường, xã đẩy mạnh công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng, đồng thời tăng cường tuyên truyền đến quần chúng nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm hình sự nói chung, tội phạm cướp, cướp tài sản nói riêng, qua đó khuyến cáo người dân, nhất là phụ nữ không nên ra đường vào thời điểm quá khuya và có biện pháp tự bảo vệ bản thân, tài sản, không đeo giỏ xách trên người, hay mang nhiều tài sản khi lưu thông trên phố. Đồng thời tích cực phát hiện, tố giác … góp phần cùng cơ quan Công an đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm cướp, cướp giật.

Công an TP.Vũng Tàu cũng khuyến cáo người dân, càng về những tháng cuối năm và lễ Tết là dịp mà các loại tội phạm thường tăng cao. Do đó, người dân nên cẩn trọng, lưu ý hơn trong việc giữ gìn, bảo vệ tài sản của mình. Khi bị trộm cắp, cướp giật, người dân nên trình báo ngay cho lực lượng chức năng để xử lý kịp thời, tránh giằng co với những đối tượng này vì chúng thường rất manh động dễ gây hại đến tính mạng của bản thân.

Bài, ảnh: AN BÌNH