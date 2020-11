AN NINH TRẬT TỰ NGÀY 12/11/2020

Cố ý gây thương tích

Ngày 12/11, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại tổ 1, ấp Phước Lợi, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền anh Bùi Xuân Thịnh (SN 1995) và anh Nguyễn Thành Phú (SN 1996, cùng trú xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) bị một nhóm đối tượng điều khiển xe mô tô (chưa xác định rõ biển số và nhân thân lai lịch) dùng dao chém gây thương tích. (Trí Nhân)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 12/11, Công an TX.Phú Mỹ đã bàn giao đối tượng truy nã Bùi Trọng Nghĩa (SN 1993, trú tại TX. Phú Mỹ) cho Công an huyện Côn Đảo xử lý theo thẩm quyền về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, Nghĩa gây án rồi bỏ trốn, nên ngày 24/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Côn Đảo phải ra quyết định truy nã. Đối tượng Nghĩa bị bắt trên địa bàn phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ. (Lê Nguyễn)

Bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản

Chiều 12/11, Công an phường 10 và trinh sát hình sự Công an TP. Vũng Tàu đã bắt giữ Lê Hữu Tín (18 tuổi, trú tại phường 4, TP. Vũng Tàu) và Võ Anh Hào (17 tuổi, trú tại Tiền Giang) cả 2 là thủ phạm vụ cướp giật điện thoại Samsung Galaxy của anh H.T.V (trú tại phường 10, TP. Vũng Tàu) vào lúc 21 giờ 15 phút ngày 11/11. (An Bình)

Trộm cắp tài sản

Ngày 12/11, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục điều tra, xác minh vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Trường mầm non Bé Bi, 109A, Hàn Thuyên, phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu. Theo trình bày của bị hại, tại địa điểm trên bà Đoàn Thị Lục (SN 1961, trú tại TP.Vũng Tàu) bị kẻ gian trộm 1 ĐTDĐ hiệu Samsung A11 và gần 36 triệu đồng. (Sơn Khê)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 12/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04)-Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý Dương Thành Long (SN 1984, quê Đồng Nai) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ lực lượng PC04 phối hợp với Công an TX.Phú Mỹ bắt quả tang Long đang tàng trữ trái phép 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Nguyễn Văn)

Dâm ô với trẻ em

Ngày 12/11, Công an huyện Đất Đỏ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Lộc (SN 1999, trú tại huyện Đất Đỏ) về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Qua xác minh được biết, tại TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ đối tượng Lộc đã có hành vi dâm ô với cháu Ng.Th.N (SN 2006, trú tại huyện Đất Đỏ). (Phước An)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ án, Công an TP.Vũng Tàu đang tạm giữ xe máy biển số 72U1-0053. Ai là chủ sở hữu xe máy kể trên, đến Công an TP.Vũng Tàu (01, Nguyễn Thái Học, phường 7, TP.Vũng Tàu, ĐT: 0933.300.079 gặp ĐTV Ngô Ngọc Quỳnh) để liên hệ giải quyết.