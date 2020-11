Mâu thuẫn trong lúc đánh bài tại đám tang, 1 người bị đâm tử vong

Ngày 12/11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh và Công an TP.Bà Rịa điều tra nguyên nhân vụ án mạng do mâu thuẫn trong lúc đánh bài tại đám tang trên địa bàn TP.Bà Rịa, làm một người chết tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 45 cùng ngày, Dương Vỹ Thái (ảnh, 18 tuổi, quê Bến Tre) và Vũ Duy Quyền (46 tuổi, trú tại phường Long Toàn, TP.Bà Rịa) cùng nhiều người khác đến viếng đám tang người quen.

Tại đây, Thái và anh Quyền cùng vài người khác có chơi đánh bài ăn tiền. Trong lúc đánh bài, Thái liên tục thắng, nên Quyền nghĩ Thái chơi gian lận rồi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Do bị Quyền tát vào mặt nên Thái về phòng trọ lấy dao rồi nhờ một người bạn chở đến nhà Quyền. Sau đó, Thái cầm dao vào nhà đâm anh Quyền hơn 10 nhát, khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi biết Quyền tử vong, Thái đến Công an phường Long Toàn đầu thú.

TRÍ NHÂN