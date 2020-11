AN NINH - TRẬT TỰ

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 11/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh cho biết đã bắt quả tang 2 đối tượng: Lê Hoàng Trung (26 tuổi) và Nguyễn Thị Bích Trâm (23 tuổi, cùng trú tại xã Tam Phước, huyện Long Điền) đang có hành vi mua bán trái phép 2 gói ma túy đá tại khu vực xã Tam Phước, huyện Long Điền. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Long Điền điều tra xử lý theo quy định. (Huy Na)

* Cùng ngày, tại phòng trọ số 1, tầng 3, nhà số 262, Phan Chu Trinh, phường 2, TP.Vũng Tàu, lực lượng Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Bến Đá và Công an phường 2, TP.Vũng Tàu bắt quả tang đối tượng Vũ Mạnh Hùng (SN 1988, trú tại xã Đình Phùng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đang có hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy; Trần Văn Quốc (SN 1989, trú tại phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu được gồm 32 gói ma túy tổng hợp dạng đá và 3,7 triệu đồng. (Minh Nhân)

Trộm tài sản

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt giam Tòng Văn Lợi (SN 1997), Phạm Minh Đăng (SN 2001), Nguyễn Tấn Hải (SN 2001), Nguyễn Văn Hậu (SN 2001), Nguyễn Thị Bảo Trân (SN 2002, cùng trú huyện Xuyên Mộc) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo hồ sơ, từ đầu tháng 10/2020 đến nay, các đối tượng đi từng cặp trên xe máy mang theo kìm cộng lực, đoản tự chế, mỏ lết… lợi dụng sơ hở của nhà dân đột nhập thực hiện thành công 4 vụ trộm tài sản. Quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật gồm: 4 điện thoại di động các loại, 3 iPad, 6 xe máy và nhiều tài sản có giá trị khác… Trong đó, 3 xe máy đã được nhóm này mang lên TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ với số tiền bán được là 33 triệu đồng để chia nhau tiêu xài. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi của mình. Được biết, Lợi và Đăng đã có 2 tiền án về tội trộm tài sản. (Trí Nhân)

Khởi tố đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Ngày 11/11, Công an TP. Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Lê Văn Hoài (23 tuổi, HKTT tại Cà Mau) về hành vi “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Ngày 25/10, chị T.V. (ngụ tại phường 7, TP. Vũng Tàu) trình báo cơ quan công an về việc bị mất chiếc xe máy hiệu Vision màu đỏ, BS: 72C2-214.69. Qua điều tra, cơ quan công an TP.Vũng Tàu phát hiện đối tượng nghi vấn là Lê Văn Hoài. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hoài khai nhận, vào tối 24/10, Hoài đang chơi game bắn cá trên đường Nguyễn An Ninh thì gặp đối tượng tên Nghĩa (chưa rõ lai lịch), cả hai cùng bàn tính trộm tài sản và đã lấy cắp xe của chị V. Đối tượng Nghĩa lấy 2 triệu đồng từ Hoài, đổi lại Nghĩa giao chiếc xe vừa trộm được cho Hoài. Lê Văn Hoài đã đem chiếc xe kể trên cầm lấy 7 triệu đồng và tiêu xài hết.

Công an TP. Vũng Tàu đã thu hồi chiếc xe tang vật để trả lại cho người bị hại và tiếp tục truy tìm đối tượng tên Nghĩa, đồng thời làm rõ các hành vi liên quan của đối tượng Lê Văn Hoài để xử lý theo quy định. (An Bình)

Ô tô đang chạy bỗng dưng bốc cháy

Ngày 11/11, Công an huyện Long Điền tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ một chiếc xe ôtô đang lưu thông trên đường bỗng nhiên bốc cháy. Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 10/11, chiếc xe ôtô đang lưu thông trên Tỉnh lộ 44A hướng từ TP. Bà Rịa về huyện Long Điền, khi đến đoạn gần siêu thị mắm Trí Hải, thuộc địa phận xã An Ngãi, huyện Long Điền thì xe bất ngờ bốc cháy, tài xế kịp thời dừng xe, mở cửa thoát ra ngoài.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 1 tại TP. Bà Rịa đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa lan nhanh, chiếc ôtô bị cháy còn trơ khung.

Hiện tài xế chưa đến trình báo với cơ quan công an nên chưa xác định được chủ xe, hiệu xe và biển số. (Phước An)