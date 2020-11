Để đường đến trường an toàn hơn

Với mục tiêu ngăn ngừa, phòng tránh tai nạn giao thông học đường, thời gian qua, Ban An toàn giao thông (ATGT) TP.Vũng Tàu đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, tập huấn bảo đảm ATGT trong các trường học, cơ sở giáo dục.

Cảnh sát giao thông Công an TP.Vũng Tàu tuyên truyền giao thông cho HS Trường TH Thắng Nhì.

Theo trung tá Nguyễn Xuân Tân, Phó đội CSGT và Trật tự - Công an TP. Vũng Tàu, dù đi xe máy, xe đạp điện, hay xe đạp, thì các em HS thường thiếu kỹ năng điều khiển phương tiện, kinh nghiệm phán đoán và xử lý tình huống. Do đó, các em rất dễ gặp tai nạn giao thông. Chưa kể, một bộ phận phụ huynh lại chủ quan, dễ dàng giao xe phân khối lớn cho con tự đi học, mà không lường hết những hậu quả có thể xảy ra.

Trong khi đó, tình hình TNGT ở nước ta nói chung và tại BR-VT vẫn rất phức tạp. Chỉ riêng tại TP.Vũng Tàu, từ đầu năm đến nay, đã xảy ra 196 vụ TNGT, làm chết 44 người, bị thương 159 người. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát lực lượng CSGT và Trật tự Công an TP.Vũng Tàu đã lập biên bản vi phạm hành chính 6.409 trường hợp vi phạm.

Để giúp con đường đến trường trở nên an toàn hơn với HS, thời gian gần đây các ban, ngành TP. Vũng Tàu phối hợp lực lượng CSGT đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông cho HS và tập huấn cho giáo viên về pháp luật giao thông.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Hiệu trưởng Trường MN Sen Hồng vừa tham gia một lớp tập huấn kiến thức ATGT do lực lượng CSGT TP.Vũng Tàu tổ chức cho biết: “Thông qua tập huấn, chúng tôi nắm rõ hơn các quy định của pháp luật, từ đó có điều kiện để phổ biến cho GV, phụ huynh và HS. Những thông tin về tình hình tai nạn giao thông như hồi chuông cảnh báo, giúp chúng tôi nhận rõ trách nhiệm của mình trong việc tổ chức bảo đảm an toàn giao thông học đường. Đến nay, Trường MN Sen Hồng đã bố trí bảo vệ hướng dẫn phụ huynh bảo đảm ANGT trước cổng trường. Trong các buổi họp phụ huynh, giáo viên thường xuyên nhắc nhở cha mẹ HS cùng chung tay với nhà trường phòng tránh tai nạn giao thông cho con em”.

Trong khi đó, thầy Nguyễn Dương Nhật Hùng (Trường THPT Nguyễn Khuyến) cho biết, hiện nay nhà trường siết chặt kỷ luật, bắt buộc HS nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật giao thông, đặc biệt là việc tuyệt đối không được điều khiển phương tiện phân khối lớn. “Nếu phát hiện HS chạy xe phân khối lớn, chúng tôi sẽ mời phụ huynh lên trao đổi để có biện pháp giáo dục, chấn chỉnh kịp thời”, thầy Hùng nói.

Theo quy định, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự sẽ bị phạt cảnh cáo. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển mô tô có dung tích xi-lanh từ 50cm3 trở lên bị phạt tiền từ 400-600 ngàn đồng.

Hiện nay, trên địa bàn TP.Vũng Tàu có 58 trường MN (công lập và tư thục), 24 trường TH, 16 trường THCS và 7 trường THPT, đó còn chưa kể một số trung tâm ngoại ngữ. Do đó, việc bảo đảm ATGT học đường, phòng ngừa TNGT là nhiệm vụ rất khó khăn, đòi hỏi sự phối hợp của các ban ngành, cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh. Thượng tá Trần Việt Trung, Phó Công an TP. Vũng Tàu kiêm Phó Ban ATGT TP. Vũng Tàu cho biết, thời gian tới, Công an TP.Vũng Tàu khuyến nghị Phòng GD-ĐT TP.Vũng Tàu yêu cầu các trường học phối hợp ban đại diện cha mẹ HS thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, không điều khiển xe mô-tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi. “Với những trường hợp không chấp hành nghiêm, chúng tôi đề nghị các trường học kiên quyết xử lý kỷ luật”, Thượng tá Trần Việt Trung nói.

Cũng theo Thượng tá Trần Việt Trung, đối với HS, một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu là giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật thay vì áp dụng các biện pháp xử phạt hay xử lý kỷ luật. Do đó, các cơ sở giáo dục và trường học cần tích cực triển khai các hoạt động ngoại khóa về ATGT, dành thời lượng thích hợp để giáo dục ATGT cho HS; theo dõi, kiểm tra việc chấp hành pháp luật ATGT đối với cán bộ, nhân viên, HS do đơn vị phụ trách; tăng cường phối hợp với Công an TP.Vũng Tàu trong công tác tuyên truyền ATGT cho học sinh.

