AN NINH - TRẬT TỰ

Rơi từ trên cầu, một phụ nữ trẻ tử vong

Ngày 13/11, Công an huyện Châu Đức phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục điều tra vụ tai nạn khiến 1 phụ nữ trẻ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 11/11, chị Ng.T.H.T (SN 2000, trú tại xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức) điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường số 11 ra đường Phước Tân-Hội Bài (huyện Châu Đức). Khi đến cầu Khỉ thuộc thôn Hữu Phước (xã Suối Nghệ) thì người và xe rơi từ trên cầu xuống bờ suối. Do rơi từ độ cao khoảng 7m nên chị T. tử vong tại chỗ. (Sơn Khê)

Cướp giật sa lưới

Ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với các đối tượng: Lê Hữu Tín (SN 2002, trú tại phường 4, TP.Vũng Tàu), Võ Anh Hào (SN 2004, trú tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào ngày 11/11, Tín và Hào rủ nhau đi cướp giật tài sản để lấy tiền chơi game. Khi đến trước nhà số 200A, Lưu Chí Hiếu, phường 10, TP.Vũng Tàu, phát hiện thấy anh Hồ Trọng Văn (SN 1981), Tín và Hào đã nhanh tay giật lấy chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy A9s của nạn nhân rồi tẩu thoát. (Thành Lưu)

Vận chuyển 30 cây thuốc lá điếu nhập lậu

Ngày 13/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu đối với đối tượng Nguyễn Hoàng Cường (SN 1986, trú tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh).

Theo đó, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 11/11, tại khu vực cầu Cửa Lấp (giáp ranh giữa xã Phước Tỉnh và phường 12, TP.Vũng Tàu), Đồn Biên phòng Phước Tỉnh chủ trì, phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh tiến hành kiểm tra xe máy hiệu Honda Airblade mang biển kiểm soát 59D1-642.78 của đối tượng Nguyễn Hoàng Cường đang điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng Cường đang vận chuyển 30 cây thuốc lá điếu hiệu 555 không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Cường khai nhận số thuốc lá trên được mua từ một người đàn ông không rõ tên tại KCN Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh đưa về BR-VT để bán kiếm lời. (Minh Nhân)

Trộm tiền của bạn

Ngày 13/11, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý vụ trộm tài sản do Công an phường Mỹ Xuân bàn giao.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 20 giờ ngày 11/11, Đỗ Lai Khá (SN 1982) dẫn Nguyễn Hữu Thêm (SN 1990, trú tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) về tại phòng trọ của mình ở KP. Phước Lập (phường Mỹ Xuân) để nghỉ ngơi. Tại đây, lợi dụng sơ hở của anh Khá, đối tượng Thêm đã lén lút lấy đi chiếc quần dài của Khá, bên trong có 3,4 triệu đồng rồi bỏ trốn. Sau khi phát hiện bị mất tiền, nạn nhân đã đến Công an phường Mỹ Xuân để trình báo. Cơ quan công an đã mời đối tượng Nguyễn Hữu Thêm về làm việc. Tại đây, đối tượng Thêm đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. (Đỗ Lê)