Vì một phút nóng giận, kẻ vào tù, người tàn phế

Cho rằng người thân bị “bắt nạt”, nên các đối tượng đã nổi máu “anh hùng”, cầm dao chém người khác bị thương. Hậu quả, người bị thương tật vĩnh viễn, kẻ vào tù, để lại nỗi đau cho gia đình của cả bị cáo lẫn bị hại.

Bị cáo Lê Văn Thành bị tuyên phạt 12 năm tù về tội giết người.

ĐÂM NGƯỜI VÌ CHÚT MÂU THUẪN VẶT

Ngày 20/10, TAND tỉnh đã đưa ra xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Tùng (SN 1984, quê quán: Yên Bái) về tội giết người theo Điều 93, Bộ luật Hình sự 2015. Theo cáo trạng, vào lúc 21 giờ ngày 17/10/2015, nhóm thanh niên gồm: Lê Hoàng (SN 1981, quê quán: Yên Bái), H., S. và Q. (SN 1994, quê quán: Hà Tĩnh), đang ngồi đánh bài tại lán trại công trình cầu Vàm Gửi (phường Phước Hòa, TX.Phú Mỹ) thì Lê Sĩ T. (SN 1984, quê quán: Hà Tĩnh) yêu cầu mọi người giải tán, nên giữa T. và Q. xảy ra cãi vã.

Hoàng và D. (SN 1995, quê quán: Hà Tĩnh) đến can ngăn T. và Q., tuy nhiên, sau đó Hoàng và D. lại xảy ra xích mích. Thấy D. đánh Hoàng nên Lê Tùng (em trai Hoàng) lao vào đánh nhau với D. Không những không can ngăn, Q. và một thanh niên nữa tên Nh. lại xông tới đánh Hoàng đến bất tỉnh. Sau đó, Tùng và một số người đưa Hoàng đi cấp cứu. Khi ra đến cổng bảo vệ, Tùng gặp Nh. và Q. nên tiếp tục cãi vã với hai người này.

Sau khi đưa Hoàng lên taxi, Tùng quay lại lán trại của công trình thì gặp D., Tùng bắt anh D. phải tới xin lỗi Hoàng, nhưng D. không đồng ý, tức giận Tùng lấy con dao gần đó đâm 2 nhát vào ngực trái, 1 nhát vào cổ và 2 nhát vào lưng làm D. gục xuống. Chưa dừng lại ở đó, Tùng ra ngoài tiếp tục tìm Nh. và Q. để chém, gặp Q. và Nh., Tùng dùng dao chém gây thương tích cho 2 người này. Sau đó, Tùng bị Q. và Nh. dùng cây sắt đánh vào tay làm rơi dao. Được mọi người can ngăn, Tùng bỏ vào lán trại thay đồ rồi bỏ trốn. Sau 5 năm lẩn trốn, ngày 25/4/2020, Lê Tùng đến cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh để đầu thú. Tại cơ quan công an, Lê Tùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, ngày 22/9, TAND tỉnh cũng xét xử vụ án hình sự tương tự, cũng chỉ do bực tức vì thấy anh V. dùng tay tát vào mặt người anh con cậu của mình, Lê Văn Thành (32 tuổi, trú tại Bình Định) cũng nổi máu “anh hùng”, dùng dao tấn công “đối thủ” gây thương tích 79%, sau đó bỏ trốn đi biển. Hơn 6 năm trốn truy nã, Thành đã bị bắt và trả giá trước pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 18 giờ ngày 7/5/2014, Thành và Nguyễn Văn Tam (SN 1982) cùng hai người khác ngồi nhậu tại một quán ốc (phường 5, TP.Vũng Tàu) sau khoảng 30 phút thì Thành kêu tính tiền để chuẩn bị ra về. Lúc này, Huỳnh Văn Thùy Ngân đi xe môtô chở Bùi Minh V. (SN 1987, cùng quê Bình Định) đến nhậu thì gặp nhóm Thành. Giữa Ngân và nhóm của Thành xảy ra mâu thuẫn. V. dùng tay tát vào mặt Tam. Thấy vậy, Thành cầm 2 chai bia đập xuống đất bể ra và nói “mày muốn gì, anh em cùng quê không mà”, sau đó cả hai được mọi người can ngăn.

Khi bỏ đi ra ngoài, Thành không về nhà hay bỏ đi nơi khác mà ghé vào tiệm tạp hóa mua 1 con dao Thái Lan để đề phòng. Khi thấy anh V. đi về phía mình đang đứng, Thành sợ bị đánh nên cầm dao đâm 2 nhát vào vùng ngực phải, 2 nhát vào vùng bụng của anh V. khiến nạn nhân ngã gục xuống đất.

Bị cáo Lê Tùng tại phiên xét xử sơ thẩm của TAND tỉnh.

KẺ THƯƠNG TẬT, NGƯỜI VÀO TÙ

Theo kết luận giám định vết thương của anh D. cho thấy, vết thương ở ngực anh D. rỉ dịch, thở co kéo cơ thành ngực, tê bì da vùng vai, ảnh hưởng vùng đầu, tỉ lệ thương tích 73%.

Tại phiên tòa, cúi gằm mặt sau bục khai báo, bị cáo Tùng dấy lên sự hối hận, day dứt, chỉ vì một phút thiếu kiềm chế bản thân, nổi máu “anh hùng” mà bị cáo đã phải nhận một cái giá quá đắt là vướng vào vòng tù tội. Chưa kể, bị cáo còn hại một người khỏe mạnh, lao động chính của một gia đình trở thành một người tàn phế, mang lại đau thương, gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Xét tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm mất trật tự trị an xã hội, gây dư luận xấu. Do vậy, cần phải xử lý thật nghiêm khắc để giáo dục bị cáo phải biết tuân thủ pháp luật và làm gương cho người khác. Khép lại phiên tòa sơ thẩm, Lê Tùng bị TAND tỉnh xử phạt 8 năm tù về tội giết người.

Còn đối với vụ án của Thành, sau vụ xô xát dẫn đến Thành dùng dao đâm người khác, Tam kêu taxi đưa anh V. đi bệnh viện cấp cứu, Thành hoảng sợ chạy xuống ụ ghe vứt dao và bỏ trốn. Đến tháng 5/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh bắt giữ được Thành theo lệnh truy nã.

Tại bản giám định pháp y về thương tích của Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Định, kết luận anh V. bị tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 79%.

Tại tòa, Thành đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố và cho rằng do bức xúc, cùng với việc đã uống nhiều bia nên không kiềm chế được hành vi của mình. Tuy nhiên, HĐXX đã phân tích đây không phải là tình tiết giảm nhẹ, chỉ vì bản tính hung hăng, côn đồ nên Thành mới có hành vi gây thương tích cho người khác.

“Bị cáo rất hối hận, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, để bị cáo được sớm trở về với gia đình”, Thành vừa nói vừa đưa mắt nhìn xuống, nơi có chị gái, vợ và các con Thành đang ngồi theo dõi phiên tòa. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Lê Văn Thành 12 năm tù về tội giết người.

Cả 2 vụ án trên đều xuất phát từ một mâu thuẫn nhỏ, không đáng có, chỉ vì một phút nổi máu “anh hùng” không đúng chỗ mà gây nên hậu quả nghiêm trọng. Kẻ vào tù, người bị thương tật vĩnh viễn. Giá như, các bị cáo biết kiềm chế một chút, suy nghĩ cho người khác và chấp hành tốt pháp luật thì có lẽ đã không gây nên những vụ việc đau lòng trên.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG