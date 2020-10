Lực lượng dân phòng - những người được xem như “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” – dù làm việc không lương nhưng vẫn cống hiến hết mình vì bình yên thôn, xóm. Qua đó đã phối hợp tốt với lực lượng công an xã bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng dân phòng thôn Quảng Long phối hợp với dân quân và Công an xã Kim Long, huyện Châu Đức tuần tra khép kín địa bàn.

Tối cuối tuần qua, khi cơn mưa nặng hạt vừa dứt, Tổ tuần tra bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) thôn Quảng Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức gồm: công an xã, dân phòng và dân quân lên đường làm nhiệm vụ tuần tra trên các tuyến đường. Bởi theo kinh nghiệm của những người làm công tác bảo đảm ANTT, các đối tượng tội phạm thường lợi dụng thời điểm trời mưa, đêm khuya khi người dân mất cảnh giác để hành động.

Ông Phạm Minh Tứ, dân phòng ở thôn Quảng Long cho biết, ông gắn bó với công tác này đã hơn 10 năm nay. Ban ngày, ông làm bảo vệ cho một đơn vị tại TP.Bà Rịa, ban đêm, ông tham gia cùng Tổ tuần tra bảo đảm ANTT thôn tiến hành tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn.

“Vì sự bình yên của thôn xóm, nên tôi chẳng tính toán, nếu so đo tiền bạc thì tôi đã không làm rồi. Được góp phần nhỏ trong việc phòng ngừa tội phạm là tôi cảm thấy hạnh phúc. Dù khó khăn, trời có mưa hay nắng thì tôi cũng không quản ngại, mình tự nguyện mà”, ông Tứ nói.

Tương tự, gần 20 năm “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, ông Trần Minh Cảnh, thành viên Tổ dân phòng thôn Tam Long, xã Kim Long và đồng đội cảm thấy hạnh phúc khi công việc lặng thầm của mình đã góp phần giúp nhà nhà được yên vui. Đó cũng là động lực để những người như ông tiếp nối công việc của mình ngày qua ngày. Ông Cảnh chia sẻ: “Ngày nào chúng tôi cũng tổ chức tuần tra địa bàn khiến các đối tượng có ý định phạm tội phải e dè. Mỗi khi ghé nhà dân để tuyên truyền nâng cao cảnh giác với tội phạm, mất ANTT tại địa bàn, được các gia đình mời ly trà nóng là mọi mệt mỏi bỗng chốc tan biến”.

Chị Nguyễn Thị Thanh Vân, thôn Quảng Long, xã Kim Long cho biết, nhờ có lực lượng dân phòng của thôn, xã tuần tra thường xuyên nên đám thanh niên choai choai trong xóm hay tụ tập gây mất trật tự không dám manh động. Không những vậy, tình trạng trộm vặt trên địa bàn không còn, khiến bà con ai nấy đều phấn khởi.

Theo Trung tá Nguyễn Minh Hòa, Trưởng Công an xã Kim Long, lực lượng dân phòng là lực lượng tham gia bảo đảm ANTT tại cơ sở một cách tự nguyện. Hiện nay, lực lượng này không có lương mà chỉ được hỗ trợ kinh phí trong quá trình trực, tuần tra nhưng không đáng là bao. Tuy vậy, lực lượng dân phòng rất tích cực phối hợp với công an xã tham gia xử lý kịp thời các vụ việc, bảo đảm ANTT ở địa bàn cơ sở.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 47/47 đội dân phòng ở các xã vùng nông thôn, với khoảng 1.200 đội viên. Do chưa có quy chế hoạt động nghiệp vụ trong lĩnh vực bảo vệ ANTT, nên chế độ hỗ trợ dành cho lực lượng này cũng chưa có. Thế nhưng, lực lượng này vẫn có những đóng góp lớn cho công tác giữ gìn ANTT ở địa bàn các xã vùng nông thôn. Tích cực phối hợp cùng công an xã vận động, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng, chống tội phạm, từ đó xây dựng “lá chắn” phòng ngừa hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật, giúp lực lượng công an ngăn chặn, xử lý nhiều vụ việc phát sinh trên địa bàn. Có thể nói, lực lượng dân phòng tại các thôn, ấp là những tấm gương điển hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở cơ sở. Thiết nghĩ, để động viên lực lượng này, rất cần những chính sách hỗ trợ thích đáng hơn trong thời gian tới.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN