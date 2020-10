Bắt các đối tượng tàng trữ trái phép và sử dụng chất ma túy

Ngày 20/10, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh cho biết, đơn vị đã phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và 2 đối tượng sử dụng chất ma túy tại quán cà phê Quốc Bảo (khu phố Hải Bình, TT.Long Hải, huyện Long Điền).

Đối tượng Nguyễn Minh Hùng, Nguyễn Thành Nghĩa và Hoàng Văn Cường tại cơ quan điều tra.

Theo đó, vào lúc 11 giờ 25 phút ngày 20/10, tại quán cà phê Quốc Bảo, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Phước Tỉnh và Công an TT.Long Hải đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Minh Hùng (SN 1998, trú tại khu phố Hải Hòa, TT.Long Hải) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu được gồm 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá có khối lượng khoảng 1,2gam.

Đồn Biên phòng Phước Tỉnh đã tiến hành lập biên bản về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Minh Hùng, đồng thời niêm phong tang vật để phục vụ công tác điều tra.

Tiếp đó, vào lúc 11 giờ 55 phút ngày 20/10, cũng tại quán cà phê Quốc Bảo, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Phước Tỉnh và Công an TT.Long Hải tiếp tục phát hiện và đưa về trụ sở làm việc đối với 2 đối tượng có dấu hiệu nghi vấn sử dụng chất ma túy gồm: Nguyễn Thành Nghĩa (SN 1992, trú tại khu phố Hải Phong, TT.Long Hải) và Hoàng Văn Cường (SN 1994, trú tại ấp Phước Hương, xã Phước Tỉnh). Qua text nhanh, cả 2 đối tượng đều dương tính với ma túy. Đồn Biên phòng Phước Tỉnh đã hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao cho Công an TT.Long Hải và Công an xã Phước Tỉnh đưa 2 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc.

Tin, ảnh: MINH NHÂN