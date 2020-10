Đoạn kết đắng sau nhiều năm chờ sổ đỏ

Hàng chục khách hàng mua đất nền tại Dự án Khu nhà ở số 2 phía Đông Rạch Thủ Lựu ở phường Long Toàn, TP.Bà Rịa (còn được biết đến là dự án Khu dân cư Gia Long Residence) sau khi đóng tiền dưới dạng hợp tác đầu tư (thực chất là mua đất nền) đã bị chủ đầu tư chây ì bàn giao sổ đỏ như cam kết. Theo tìm hiểu của PV, toàn bộ đất của dự án này đã được thế chấp ngân hàng.

Khách hàng mua đất nền tại Dự án Khu nhà ở số 2 phía Đông Rạch Thủ Lựu (tên gọi khác là Khu dân cư Gia Long Residence) tập trung đòi chủ dự án sớm bàn giao “sổ đỏ”.

CHỜ ĐỢI 3 NĂM CHƯA CÓ SỔ ĐỎ

Một số khách hàng mua đất tại Dự án nói trên vừa qua đã có đơn gửi cơ quan công an, tố cáo Công ty TNHH xây dựng Hồng Long (phường 2, TP.Vũng Tàu) do bà Nguyễn Thị Thu làm Giám đốc và Công ty CP địa ốc Gia Long (TP.Hồ Chí Minh) do ông Tô Lý Tài làm Giám đốc có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn tố cáo của những khách hàng này, họ mua đất nền dự án từ Công ty CP địa ốc Gia Long (gọi tắt là Công ty Gia Long) do ông Tô Lý Tài làm Giám đốc từ những năm 2017 và 2018 qua hình thức hợp tác đầu tư. Sau khi ký hợp đồng, đa số khách hàng đều đã thanh toán phần lớn giá trị hợp đồng (từ 90 đến 98%). Tuy nhiên, phía Công ty Gia Long không bàn giao giấy CNQSDĐ (gọi tắt là sổ đỏ) như cam kết.

Ông Phạm Quang Trường, một khách hàng mua đất tại dự án nói trên cho biết, ông ký hợp đồng nhận chuyển nhượng lô đất diện tích 115m2 tại dự án KDC Gia Long (hợp đồng dưới hình thức hợp tác đầu tư), trị giá gần 800 triệu đồng. Theo nội dung hợp đồng, 6 tháng sau khi ký hợp đồng (HĐ) chuyển nhượng QSDĐ ông Trường sẽ được bàn giao sổ đỏ. Tuy nhiên, đã gần 3 năm qua, ông Trường vẫn chưa nhận được sổ đỏ như giao hẹn, dù ông đã đóng 95% giá trị HĐ.

Tương tự là trường hợp của bà Phạm Thị Hồi. Bà Hồi ký hợp đồng mua đất tại Dự án KDC Gia Long (diện tích hơn 188m2) theo hình thức hợp tác đầu tư, trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Sau khi ký hợp đồng, bà Hồi đã thanh toán cho chủ đầu tư số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Chủ đầu tư hẹn tháng 10/2018 sẽ bàn giao sổ đỏ. Nhưng đến nay, bà Hồi vẫn chưa nhận được sổ đỏ. “Tôi mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ hành vi lừa đảo của chủ đầu tư dự án nhằm bảo vệ quyền lợi của người dân”, bà Phạm Thị Hồi nói.

Được biết, số khách hàng mua đất tại dự án KDC Gia Long lên đến hơn 100 hộ nhưng tới nay mới chỉ có gần 50 hộ đã làm đơn khiếu nại lên cơ quan chức năng việc chủ dự án này có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các khách hàng của dự án trên đã nhiều lần yêu cầu Công ty Gia Long thực hiện việc tách thửa, bàn giao giấy CNQSĐ nhưng chủ đầu tư “bội tín”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Dự án KDC Gia Long trước đây có tên là Dự án Khu nhà ở số 2 phía Đông Rạch Thủ Lựu đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch 1/500 từ năm 2003 và từ 12/2008 UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Xây dựng Nam Hải (gọi tắt là Công ty Nam Hải). Theo đó, đây là dự án được tỉnh phê duyệt để thực hiện khu nhà ở xây dựng hoàn chỉnh, quy mô diện tích đất hơn 27.000m2. Trong đó, diện tích đất xây dựng nhà ở gần 19.000 m2, còn lại là diện tích đất dành cho giao thông và cây xanh. Sau nhiều lần điều chỉnh diện tích dự án, năm 2015, Công ty Nam Hải đã ký HĐ chuyển nhượng hơn 18.000m2 đất của dự án cho Công ty Hồng Long. Việc chuyển nhượng này đã được UBND tỉnh chấp thuận. Đến ngày 20/7/2017, Công ty Hồng Long và Công ty Gia Long ký kết HĐ hợp tác đầu tư để thực hiện dự án.

Sau đó, Công ty Gia Long đã kêu gọi nhiều khách hàng ký kết các HĐ hợp tác đầu tư nhưng thực chất là HĐ chuyển nhượng QSDĐ để bán cho khách hàng các nền đất thuộc Dự án Khu nhà ở số 2 phía Đông Rạch Thủ Lựu với tên gọi mới là Dự án khu dân cư Gia Long Residence.

Theo Sở Xây dựng, theo quy định, chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở số 2 phía Đông Rạch Thủ Lựu không được phân lô, bán nền mà phải xây dựng hạ tầng hoàn chỉnh, xây nhà trên đất mới được bán. Ngoài ra, việc ký kết HĐ hợp tác giữa Công ty Hồng Long và Công ty Gia Long cũng chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

CÓ DẤU HIỆU LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Được biết, ngoài các hành vi vi phạm trên, Công ty Hồng Long còn bán một lô đất cho nhiều người. Trước đó, công ty này cũng đã thế chấp toàn bộ diện tích đất thuộc dự án trên cho ngân hàng để vay vốn. Dù đã nhận đủ tiền của người mua đất nhiều năm nay nhưng DN này vẫn chưa làm thủ tục giải chấp.

Cụ thể, sau khi nhận chuyển nhượng QSDĐ thuộc dự án Khu nhà ở số 2 phía Đông Rạch Thủ Lựu, Công ty Hồng Long đã tiến hành chuyển nhượng các nền đất thuộc dự án trên cho một số khách hàng thông qua hình thức HĐ hợp tác đầu tư (nhưng thực chất là HĐ chuyển nhượng QSDĐ). Trong khi chưa tách sổ và giao giấy CNQSDĐ như cam kết với những khách hàng này thì năm 2017, Công ty Hồng Long lại ký kết HĐ hợp tác đầu tư với Công ty Gia Long để thực hiện dự án nói trên. Theo đó, Công ty Hồng Long giao toàn bộ đất của dự án đã nhận chuyển nhượng từ Công ty Nam Hải cho Công ty Gia Long, để công ty này rao bán đất nền qua hình thức kêu gọi hợp tác đầu tư. Trong đó, bao gồm cả những lô đất mà trước đó Công ty Hồng Long đã bán cho một số khách hàng nhưng chưa giao “sổ đỏ” như đã cam kết. Do đó, một số khách hàng cũ mua đất của Công ty Hồng Long biết được thông tin đất của mình đã bị bán cho chủ mới là Công ty Gia Long nên đã khiếu nại lên cơ quan chức năng.

Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, bà Nguyễn Thị Thu, Giám đốc Công ty Hồng Long thừa nhận, do khó khăn về tài chính nên Công ty đã thế chấp diện tích đất trên cho ngân hàng và hiện chưa thể giải chấp. Đây là nguyên nhân mà chủ đầu tư chưa làm được sổ đỏ cho khách hàng. Riêng về việc một lô đất bán cho nhiều người, bà Thu cho rằng những người mua đợt trước đã thanh lý cho bà nên việc bà giao lại cho Công ty Gia Long là có cơ sở. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên thì việc thanh lý đất giữa Công ty Hồng Long và một số khách hàng cũ chỉ được thực hiện khi một số khách hàng này phát hiện ra đất của mình đã bị rao bán cho người khác. Ngoài ra, việc thanh lý cũng chỉ mới thực hiện với một số ít khách hàng, không giống như khẳng định của bà Thu.

Theo Luật sư Trương Xuân Tám, Đoàn Luật sư tỉnh, Luật Kinh doanh Bất động sản (BĐS) quy định, chủ đầu tư chỉ được mở bán dự án khi đã có giấy phép đủ điều kiện được bán do Sở Xây dựng cấp, trường hợp là đất nền thì phải có giấy tờ nghiệm thu việc hoàn thành cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là chung cư, tòa nhà hỗn hợp thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng và có bảo lãnh của ngân hàng. Do đó, khi chưa hoàn tất các thủ tục theo quy định mà chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở số 2 phía Đông Rạch Thủ Lựu đã rao bán đất nền là chưa đúng. Ngoài ra, những hành vi vi phạm nêu trên cho thấy, bà Nguyễn Thị Thu, Giám đốc Công ty Hồng Long và ông Tô Lý Tài, Giám đốc Công ty Gia Long đã có biểu hiện gian dối nhằm chiếm đoạt tiền đầu tư (thực chất là tiền nhận chuyển nhượng QSDĐ) từ khách hàng. Hành vi bán một lô đất cho nhiều người ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các khách hàng khi mua đất tại dự án, gây ra nhiều rủi ro đối với người mua. Các hành vi của chủ đầu tư có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Đơn cử như trường hợp bà Nguyễn Thị Hiếu (phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu). Bà Hiếu cho biết đã mua 17 lô đất của Công ty Hồng Long từ năm 2013, diện tích hơn 1.300m2, với giá 6 triệu đồng/m2. Chờ đợi mấy năm chưa được giao sổ đỏ như đã cam kết, bất ngờ năm 2017 qua thông tin từ tờ rơi bán đất, bà Hiếu biết được thông tin toàn bộ diện tích đất 17 lô mà Công ty Hồng Long đã bán cho bà hiện đã thuộc quản lý của Công ty Gia Long và đang được rao bán. Trước phản ứng gay gắt của bà Hiếu với bà Nguyễn Thị Thu, Giám đốc Công ty Hồng Long, bà Thu thương lượng với bà Hiếu đề nghị được thanh lý các lô đất mà bà Hiếu đã mua của Công ty Hồng Long với giá 4 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, bà Hiếu chỉ đồng ý ký HĐ thanh lý lại 10 lô đất trong 17 lô đất nêu trên. Hiện, bà Hiếu còn 7 lô thuộc Dự án Khu nhà ở số 2 phía Đông Rạch Thủ Lựu. Các diện tích đất 7 lô của bà Hiếu hiện nay đã bị Công ty Gia Long bán cho người khác. “Một lô đất mà bán cho nhiều người là không thể chấp nhận được. Tôi có đầy đủ tài liệu để chứng minh việc làm này của Công ty Hồng Long đối với khách hàng. Hiện, tôi đang khiếu nại Công ty Hồng Long lên cơ quan chức năng để đòi lại quyền lợi của mình”, bà Nguyễn Thị Hiếu cho biết.

Theo ghi nhận của phóng viên, cơ sở hạ tầng tại Dự án Khu nhà ở số 2 phía Đông Rạch Thủ Lựu được xây dựng hết sức sơ sài, hiện chỉ mới có phần thô của hệ thống giao thông, cây xanh và một vài cột điện.

Được biết, hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh thụ lý giải quyết. Tháng 9/2020, UBND tỉnh cũng đã có văn bản gửi Công an tỉnh đề nghị sớm giải quyết đơn tố cáo của người dân liên quan đến chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở số 2 phía Đông Rạch Thủ Lựu (tên gọi khác là KDC Gia Long) để trả lời công dân theo quy định.

Bài, ảnh: THANH HẢI