Sinh động, hấp dẫn và tương tác

Tháng 9, từ các đội CSGT, công an các huyện, thị xã, thành phố đến Phòng CSGT (PC08), Công an tỉnh đều bận rộn với các hoạt động tuyên truyền giao thông tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng CSGT nhằm góp phần lập lại trật tự ATGT, phòng tránh TNGT có thể xảy ra đối với HS, nhất là ngay từ khi năm học mới vừa bắt đầu.

Cán bộ PC08 tuyên truyền ATGT cho học sinh Trường TH Chí Linh (TP.Vũng Tàu).

Buổi tuyên truyền giao thông của Phòng PC08 tại Trường TH Chí Linh (TP.Vũng Tàu) diễn ra trong không khí sôi nổi với rất nhiều cánh tay của các em HS giơ lên để được trả lời câu hỏi của cán bộ CSGT. Với các câu hỏi: cách đội mũ bảo hiểm, tư thế ngồi trên xe, các biển báo giao thông đường bộ, kỹ năng qua đường, các hành vi vi phạm giao thông… đều được các em HS trả lời lưu loát.

Vừa được nhận phần quà sau câu trả lời đúng về tình huống ATTG, em Đặng Thế Minh, HS lớp 5, Trường TH Chí Linh (TP.Vũng Tàu) cho biết: “Con thích những buổi tuyên truyền giao thông hấp dẫn, sôi động như thế này. Nó không chỉ giúp các con hiểu thêm luật giao thông mà còn nhận được quà”.

Đại uý Hoàng Bá Tuấn, Đội trưởng Đội tham mưu Phòng PC08 cho biết, không như những năm trước, năm nay, lực lượng CSGT Công an tỉnh và công an các địa phương xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp theo từng cấp học, lứa tuổi. Việc tuyên truyền không còn nặng theo hình thức một người nói nhiều người nghe mà tuyên truyền tập trung vào việc tương tác giữa HS và cán bộ CSGT thông qua trả lời các câu hỏi có thưởng. “Bên cạnh công tác tuyên truyền, Phòng PC08 còn vận động các DN, nhà hảo tâm tặng mũ bảo hiểm cho HS”, Đại uý Hoàng Bá Tuấn nói.

Đại diện CSGT Công an TP.Vũng Tàu tặng mũ bảo hiểm cho học sinh Trường THCS Nguyễn An Ninh.

Còn Trung tá Phan Quốc Việt, Đội trưởng Đội CSGT và Trật tự, Công an TP.Vũng Tàu cho biết, việc tuyên truyền giao thông cho HS là việc làm chiến lược, thường xuyên. Bởi nó không chỉ giúp HS thay đổi nhận thức chấp hành Luật Giao thông tốt mà còn có tác dụng lâu dài sau này. “Bên cạnh việc xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về ATGT đến các trường học trên địa bàn, lực lượng CSGT Công an TP.Vũng Tàu sẽ bố trí lực lượng phối hợp với các lực lượng phường, xã tổ chức phân luồng, điều tiết, hướng dẫn giao thông tại khu vực trường học, không để xảy ra tình trạng mất ATGT. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường có nhiều trường học để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ”, Trung tá Phan Quốc Việt nói.

Ông Lê Văn Tuyền, Chánh Văn phòng Sở GD - ĐT cho biết, vào năm học mới 2020-2021, Giám đốc Sở đã có văn bản gửi Sở GT-VT, Phòng PC08, Công an tỉnh và UBND các huyện thị xã, thành phố đề nghị các đơn vị trực thuộc phối hợp hướng dẫn các trường học xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn trường học, lập lại trật tự trước cổng trường, không để tình trạng buôn bán hàng rong và đậu, đỗ xe lấn chiếm không gian trước cổng trường; CSGT các địa phương hỗ trợ nhà trường kẻ vạch, phân luồng, vị trí dừng, đỗ các phương tiện giao thông đưa đón HS đến trường; Sở GD-ĐT cũng yêu cầu các Phòng GD-ĐT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và chủ động liên hệ với các phòng, ban chức năng ở địa phương để xây dựng kế hoạch triển khai bảo đảm an ninh, an toàn phù hợp cho từng trường.

