AN NINH TRẬT TỰ NGÀY 5/10/2020

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 5/10, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Phạm Gia Thiên (SN 1978, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại ấp Hải Lâm, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, lực lượng Công an huyện Long Điền phối hợp với Công an xã Phước Hưng bắt quả tang Thiên đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 3 gói nhỏ ma túy đá (do đối tượng khai nhận). (Nguyễn Văn)

Tử vong do TNGT

Ngày 5/10, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo hồ sơ, xe ô tô khách biển số 72B - 025.03 do anh Lê Ngọc Viễn (SN 1986, quê tỉnh Kiên Giang) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 51 theo hướng Bà Rịa đi Đồng Nai. Khi đến km49+700 thuộc KP.Phước Lộc, phường Tân Phước, TX.Phú Mỹ thì xảy ra tai nạn với xe đạp do bà Đ.T.H (SN 1952, trú tại TX.Phú Mỹ) điều khiển qua đường. Hậu quả, bà H. tử vong. (Lê Nguyễn)

* Ngày 5/10, Công an TP. Vũng Tàu điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra tại khu vực đường Nguyễn An Ninh, phường 9, TP. Vũng Tàu khiến 1 người chết. Cụ thể xe mô tô BKS: 72C2-17090 do anh Nguyễn Văn V. (36 tuổi, trú tại phường 5, TP. Vũng Tàu) điều khiển lưu thông hướng Vòng Xoay Dầu Khí đi Nguyễn Thái Học, khi đến khu vực trên thì xảy ra tai nạn. Vụ tai nạn khiến anh Nguyễn Văn V. tử vong. (Kim Anh)

Trộm cắp tài sản

Ngày 5/10, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, anh Huỳnh Văn Tốt (SN 1975, trú tại TP. Vũng Tàu) dựng xe mô tô hiệu Honda Vario biển số 72C2-300.30 tại quán lẩu bò Thanh Nhã trên đường Lê Hồng Phong (phường 7, TP. Vũng Tàu) thì bị kẻ gian lấy trộm. (Trí Nhân)

* Ngày 5/10, Công an huyện Xuyên Mộc điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, ông Lê Văn Lang (60 tuổi, trú tại phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu) để xe ô tô tại khu vực xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc thì bị kẻ gian đập bể kính xe ô tô, lấy trộm 1,8 triệu đồng và 1 ĐTDĐ. (Ngô Huy)