AN NINH - TRẬT TỰ

Mua bán trái phép chất ma tuý

Ngày 4/10, Công an huyện Long Điền đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vũ Văn Hậu (SN 1997, trú tại TP. Bà Rịa) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, tại xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền) lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý (PC04) - Công an tỉnh bắt quả tang Hậu đang mua bán trái phép chất ma tuý cho con nghiện. Tang vật thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Trí Nhân)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 4/10, Công an TP. Bà Rịa lập hồ sơ xử lý Lê Huy Tuấn (SN 1987, trú tại TP. Bà Rịa) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, Tuấn gây án tại TP. Bà Rịa rồi bỏ trốn nên ngày 31/8/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP. Bà Rịa ra quyết định truy nã. Tuấn bị Công an TP. Bà Rịa phối hợp với Công an xã Sông Xoài (TX. Phú Mỹ) bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn TX. Phú Mỹ. (Phước An)

Nữ quái lừa đảo

Ngày 4/10, Phòng CSHS (PC02) - Công an tỉnh đã bàn giao đối tượng Nguyễn Thị Trúc Phương (SN 1968, chỗ ở TP. Đà Nẵng) để Công an TP. Đà Nẵng xử lý theo thẩm quyền về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Phương gây án tại TP. Đà Nẵng rồi bỏ trốn nên ngày 11/02/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng ra quyết định truy nã. Phương bị PC02 phối hợp với Công an TP. Đà Nẵng và Công an TP. Vũng Tàu bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn TP. Vũng Tàu. (Nguyễn Anh)

Cố ý gây thương tích

Ngày 4/10, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại ấp Bình Trung (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc). Theo thông tin ban đầu, tại địa điểm trên, anh Trần Lai (SN 1988, trú tại huyện Xuyên Mộc) bị đối tượng Nguyễn Văn Xuân (SN 1992, trú tại huyện Xuyên Mộc) cùng nhiều đối tượng khác (không rõ lai lịch) đuổi đánh gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Trộm tài sản

Ngày 4/10, Công an TP. Vũng Tàu đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Phạm Thị Hạnh (SN1970, quê tỉnh Kiên Giang) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, Hạnh đột nhập vào nhà chủ phòng trọ tại số 1063, đường 30/4, phường 11, TP. Vũng Tàu trộm số tiền gần 12 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Gây rối bị bắt

Ngày 4/10, Phòng CSHS (PC02) - Công an tỉnh đã bàn gia đối tượng Lưu Minh Đạt (SN 1988, trú tại huyện Xuyên Mộc) cho Công an huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) xử lý theo quy định về hành vi gây rối trật tự công cộng. Qua xác minh được biết, Đạt gây án tại huyện Cẩm Mỹ rồi bỏ trốn về huyện Xuyên Mộc. Đạt bị lực lượng PC02 phối hợp với Công an huyện Xuyên Mộc và Công an huyện Cẩm Mỹ bắt trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. (Sơn Khê)