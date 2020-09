Ma trận "sổ đỏ" giả

Thời gian gần đây, các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng việc sử dụng sổ đỏ giả đang ngày càng phức tạp. Do đó, người dân cần nâng cao cảnh giác để không trở thành nạn nhân của tình trạng này.

Một vụ án làm giả “sổ đỏ” để lừa đảo được TAND tỉnh đưa ra xét xử.

THỦ ĐOẠN TINH VI

Nhiều sổ đỏ giả đã liên tục bị phát hiện khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng đất tại BR-VT. Mới đây, ngày 26/8, TAND TP.Vũng Tàu đã tuyên phạt Trần Hạ Bích Tuyền (SN 1980, trú tại TP.Vũng Tàu) 3 năm tù cho hưởng án treo về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Theo cáo trạng, Tuyền là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng T.T. Trong thời gian từ ngày 12/6/2015 đến ngày 1/12/2019, giữa Tuyền và bà Nguyễn Thị Ngọc Th. đã ký với nhau một số hợp đồng (HĐ) về việc lập hồ sơ bản vẽ thiết kế, làm thủ tục xin phép xây dựng, thi công và lập thủ tục hoàn công căn nhà tại 29, Lê Quý Đôn, TP.Vũng Tàu. Bà Th. giao cho Tuyền giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở số CH539585, đồng thời làm thủ tục ủy quyền cho Tuyền thay thế bà Th. liên hệ cơ quan chức năng hoàn thiện các thủ tục. Cuối năm 2019, vì cần chứng minh tài sản để làm thủ tục xuất cảnh đưa con đi chữa bệnh, Tuyền đã làm giả tài liệu chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ bà Th. sang Tuyền. Sau đó, Tuyền mang những tài liệu này đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Vũng Tàu làm thủ tục thì bị cán bộ tiếp nhận phát hiện báo cơ quan chức năng.

Trước đó, ngày 25/7, Phòng CSHS (PC02)-Công an tỉnh đã khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Thị Trà My (SN 1989, trú tại TX.Phú Mỹ) về hành vi “làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo hồ sơ, My đã nhờ người lên mạng internet làm “sổ đỏ” giả để thế chấp vay của vợ chồng ông Nguyễn Tiến Kh. - Hồ Thị B. 1,5 tỷ đồng. Đến hẹn công chứng nhưng My bặt vô âm tín nên vợ chồng bà B. làm đơn gửi UBND TX.Phú Mỹ ngăn chặn việc giao dịch đối với thửa đất ghi trên giấy CNQSDĐ mà My đứng tên. Đến ngày 3/3/2020, bà B. được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TX.Phú Mỹ thông báo “sổ đỏ” do Trần Thị Trà My đứng tên là giả nên làm đơn gửi cơ quan CSĐT.

Mới đây, tại TP.Vũng Tàu, Trần Bảo Long (SN 1991, trú tại phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu) bị Công an TP.Vũng Tàu điều tra về hành vi “làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo thông tin ban đầu, vào tháng 3/2020, Long liên hệ qua mạng xã hội Zalo với một đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đặt làm “sổ đỏ” với giá 10 triệu đồng. Sau đó, Long đã dùng giấy tờ trên làm hợp đồng thế chấp cho anh Bùi Thành Tr. (TP.Vũng Tàu) để vay 200 triệu đồng. Trong lúc đang làm hồ sơ, thủ tục thế chấp thì bị phát hiện.

NHẬN BIẾT RA SAO?

Hiện nay, các dịch vụ làm sổ đỏ giả đăng công khai trên mạng rất khó kiểm soát. Chỉ cần vào Google.com.vn gõ từ khóa “cần làm sổ đỏ giả” đã cho 15 triệu kết quả. Hầu hết các trang mạng đều quảng cáo: “cam kết bảo mật thông tin, chất lượng thật 100%”; “công chứng và bao soi rọi trên toàn quốc”; “chỉ 1-3 ngày nhận được sản phẩm”; “hoàn tiền nếu bạn không ưng ý”… Nhập vai người cần làm sổ đỏ, chúng tôi liên hệ số điện thoại 0903.157.xxx thì được người đầu dây bên kia đưa ra mức giá từ 10-20 triệu/sổ tùy loại. Người này còn quảng cáo làm được tất cả các loại giấy tờ và “chấp” soi chiếu.

Dịch vụ làm các loại giấy tờ giả (cả sổ đỏ) được quảng cáo công khai trên mạng internet.

Theo ông Nguyễn Đình Quý, Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Vũng Tàu, để nhận biết được giấy CNQSD đất thật hay giả phải căn cứ vào chữ ký, con dấu của người và cơ quan có thẩm quyền. Đối với những “sổ đỏ” được ép plastic thì khả năng là “hàng giả” khá cao nên người mua đất cần cảnh giác. Bởi lẽ, “sổ đỏ” giả thường được làm bằng cách scan từ giấy CNQSD đất do cơ quan thẩm quyền cấp. Nếu tinh ý, sờ tay trên mặt “sổ đỏ” giả sẽ thấy những phần in nổi không có mà chỉ thấy hình ảnh. Ngoài ra, chữ ký của người có thẩm quyền trên “sổ đỏ” giả thường không sắc nét, bị rung nên không có vết hằn ở lực tỳ ấn khi ký và không giống với giấy CNQSD đất do cơ quan thẩm quyền cấp.

“Khi giao dịch mua bán đất đai cần phải thận trọng khi xem hồ sơ, giấy tờ và pháp lý chặt chẽ, tránh các trường hợp làm giả giấy tờ, dẫn đến hậu quả khó lường. Nếu để chắc chắn trong vấn đề giao dịch đất đai, người dân đến các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để kiểm tra thông tin. Cơ quan chức năng sẽ cung cấp cho người dân về trình trạng thửa đất và sẽ cảnh báo cho người dân được biết các tranh chấp nếu có. Mảnh đất nào bảo đảm đủ điều kiện theo quy định pháp luật thì người dân an tâm giao dịch mua bán”, ông Nguyễn Đình Quý khuyến cáo.

Luật sư Vũ Anh Thao, Đoàn Luật sư tỉnh cho biết, Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định tại Điều 341 về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức như sau: - Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm. - Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm: Có tổ chức; Phạm tội 2 lần trở lên; Làm từ 2 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác đến 5 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác; Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng; Thu lợi bất chính từ 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; Tái phạm nguy hiểm. - Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm: Làm 6 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên; Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Bài, ảnh: HUY ANH