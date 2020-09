Khởi tố, bắt giam cặp chị em loạn luân, hành hạ con cháu

Ngày 6/9, một lãnh đạo Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Đào Văn Bé (SN 1996, trú tại huyện Long Điền) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” và hành vi “hành hạ cháu”; tạm giam 2 tháng đối với Đào Thị Gái (SN 1982, quê huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, là chị ruột của Đào Văn Bé) để điều tra về hành vi “hành hạ con”.

Đào Văn Bé lúc bị tạm giam tại Công an huyện Xuyên Mộc.

Theo kết quả điều tra, đối tượng Gái và Bé là chị em cùng cha khác mẹ. Đào Thị Gái có 6 người con gồm: Đ.T.H (SN 2004), N.T.M.D (SN 2010), Đ.N.T.Tr (SN 2012), Đ.N.T.T (SN 2014), Đ.N.T.H (SN 2016) và N.T.N (SN 2017). Khoảng đầu năm 2018, Gái và Bé đã bàn bạc và cho hai cháu D. và Tr. đi xin ở khu vực chợ Bà Tô, TT. Phước Bửu và các khu vực khác trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Bé và Gái đặt ra điều kiện, nếu hằng ngày 2 cháu xin đủ 900 ngàn đồng về nộp cho Gái và Bé thì được ăn cơm với nước tương. Nếu không đủ số tiền trên thì Bé và Gái dùng roi, dây điện đánh, dùng vợt muỗi chích điện vào người và bỏ đói. Trong khoảng thời gian sống tại phòng trọ TT. Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc khoảng 3 đến 4 tháng, Bé và Gái đã bắt các con, cháu đi ăn xin và hành hạ các cháu nhiều lần.

Đào Thị Gái tại Công an xã Xuân Bảo (huyện Cẩm Mỹ).

Ngoài ra, cũng trong thời gian này, Gái cho cháu Đ.T.H. (con của Gái) ở chung phòng với Bé. Tại đây, Bé đã nhiều lần quan hệ tình dục với cháu H.

Theo lời khai của các đối tượng, sau khi rời Xuyên Mộc, Bé và Gái đưa các con, cháu tới thuê phòng trọ tại xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu để bắt cháu T. và cháu Tr. tiếp tục đi ăn xin. Tại đây, Bé tiếp tục quan hệ tình dục với cháu Đ.T.H. nhiều lần khiến cháu Đ.T.H. có thai. Ngày 15/1, cháu Đ.T.H. đã sinh con tại Bệnh viện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Tàn ác hơn, sau khi cháu H. sinh được 4 ngày, thì Bé chở Gái và bế theo cháu bé đi xin ở nhiều nơi. Do quá nhỏ, không được chăm sóc nên chỉ sau 1 tháng cháu bé đã tử vong.

Sau đó, Bé và Gái đưa các cháu nhỏ quay về sinh sống tại xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu và bắt hai cháu T. và Tr. tiếp tục đi ăn xin ở nhiều địa bàn (TP.Bà Rịa và huyện Châu Đức). Nếu hằng ngày, xin không được tiền thì bị hành hạ như đã từng thực hiện đối với các cháu lúc còn tạm trú tại huyện Xuyên Mộc. Và tại đây, Bé vẫn tiếp tục quan hệ tình dục với cháu H. khiến cháu bé tiếp tục mang thai lần 2 (hiện thai nhi đã được khoảng 3 đến 4 tháng tuổi). Trước những hành vi nghiêm trọng vô nhân tính trên, Công an huyện Xuyên Mộc đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 4/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc đã mời bà nội và 5 chị em D. từ xã Xuân Bảo (huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) đến trụ sở để làm việc. Tại buổi làm việc với Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc, cháu D. đã kể lại toàn bộ sự việc mình và các em bị mẹ và cậu ruột là Đào Văn Bé hành hạ, đánh đập, chăn dắt đi ăn xin.

Công an huyện Xuyên Mộc lấy lời khai của D. có sự giám hộ của bà nội D.

Do Bé có hành vi giao cấu với Đ.T.H ở phòng trọ tại TT. Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc nên Công an xã Xuân Bảo đã chuyển hồ sơ cùng Bé và Gái cho Công an huyện Xuyên Mộc điều tra theo thẩm quyền. Đối với cháu Đ.T.H, do đang mang thai nên Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp cùng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện này đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh để chăm sóc sức khỏe, đợi ngày sinh con.

Sau khi được giải cứu khỏi sự chăn dắt của mẹ và cậu ruột, hiện D., Tr. và T. đang ở với bà nội. Hai em của D. là H. và N. đã được bà nội gửi vào ngôi chùa cách nhà gần 10km để được các sư thầy giúp đỡ, chăm sóc. Nhiều nhà hảo tâm sau khi biết được hoàn cảnh đáng thương của chị em bé D. đã tìm tới giúp đỡ về vật chất và chuẩn bị áo quần, sách vở cho các em bước vào năm học mới.

Được biết, Bộ LĐTBXH vừa có văn bản đề nghị Cục Bảo trợ xã hội, Cục Trẻ em phối hợp Sở LĐTBXH tỉnh kiểm tra, xác minh vụ việc. Kết quả kiểm tra báo cáo về Bộ LĐTBXH trước ngày 8/9 để xem xét xử lý.



Bài, ảnh: HUY ANH