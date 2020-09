Ngăn chặn kịp thời 1 cơ sở thu gom, tái chế nhớt thải trái phép

Ngày 5/9, Công an TP. Bà Rịa đang lập hồ sơ xử lý 1 cơ sở có hoạt động mua bán chất thải nguy hại trái phép trên địa bàn.

Các phuy chứa nhớt thải phát hiện tại cơ sở.

Trước đó, vào lúc 16 giờ ngày 4/9, tại tổ 12, Ấp Bắc, xã Long Phước, TP. Bà Rịa, Công an xã Long Phước phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy Công an TP.Bà Rịa phát hiện ông Trần Thiện Minh (SN 1983, HKTT: huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) đang có hoạt động thu gom nhớt thải là dầu động cơ hộp số thải. Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện khoảng 600 lít nhớt thải được đựng trong 28 thùng phuy cùng nhiều thùng phuy, bồn chứa có dính dầu nhớt. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện 1 lò đốt chưa qua sử dụng được ông Minh cho biết dùng để đốt rác và các cặn của nhớt thải.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Trần Thiện Minh cho biết trước đây làm việc cho 1 công ty có chức năng thu gom và xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh nên biết được quy trình xử lý, từ đó có ý định thu mua nhớt thải từ các xưởng sửa chữa ô tô, xe máy về tái chế bán lại kiếm lời. Tuy nhiên, hoạt động trên chưa phát sinh thì đã bị cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn.

Bước đầu, cơ quan chức năng yêu cầu cơ sở nói trên phải chấm dứt hoạt động và buộc chủ cơ sở hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý số nhớt thải trên theo đúng quy định.

ĐẠI DƯƠNG