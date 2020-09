AN NINH - TRẬT TỰ 9/6

Cố ý gây thương tích

Ngày 6/9, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân nên Trương Văn Tính (SN 2002, huyện Xuyên Mộc) đã dùng dao Thái Lan đâm 1 nhát trúng vào bên sườn phải Trương Văn Tâm (SN 1995, trú tại huyện Xuyên Mộc) gây thương tích. (Phước An)

TNGT 1 người tử vong

Ngày 6/9, Công an huyện Đất Đỏ đã xác định nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong, do người điều khiển mô tô lưu thông không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên và xe ô tô vượt phải không đúng quy định. Theo hồ sơ, xe ô tô biển số 86C-063.12 do Nguyễn Quốc Bảo (SN 1990, quê tỉnh Bình Thuận) điều khiển theo hướng đường Nguyễn Văn Linh về Võ Thị Sáu. Khi đến ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Tất Thành, thuộc KP.Hải Tân, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ đã xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 66L8-7604 (chưa rõ người điều khiển) đang lưu thông từ đường Nguyễn Tất Thành (đường không ưu tiên) ra đường Nguyễn Văn Linh (đường ưu tiên). Hậu quả, người điều khiển mô tô tử vong tại hiện trường. (Sơn Khê)

Bị bắt vì trộm tài sản

Ngày 6/9, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý Bùi Quốc Quân (SN 1982, trú tại huyện Đất Đỏ) về hành vi trộm tài sản. Trước đó, tại một tiệm tạp hóa ở ấp Cây Cám, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, đối tượng Quân đã trộm 1 xe mô tô rồi tẩu thoát. Tối cùng ngày, Quân bị người dân phát hiện và phối hợp với công an bắt giữ. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 6/9, Công an TP. Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại ấp Phước Tân 2, xã Tân Hưng, lực lượng Công an TP.Bà Rịa phối hợp với Công an xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa bắt quả tang Phạm Minh Quân (SN 1997, trú tại TP. Bà Rịa) đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy đá (do đối tượng khai nhận). (Lê Nguyễn)

Giao cấu với trẻ em

Ngày 6/9, Công an huyện Côn Đảo lập hồ sơ tiếp tục xử lý vụ giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Qua xác minh được biết, do có quan hệ tình cảm từ trước nên Nguyễn Thanh L. (SN 2000, quê Cần Thơ) đã nhiều lần quan hệ tình dục với cháu D.T.M.H. (SN 2005, trú tại huyện Côn Đảo). (Trí Nhân)