Lừa xe máy của bạn đem cầm

Ngày 4/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Vũng Tàu cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Hồ Đình Tấn Lâm (SN 1994), Vũ Năng Tùng (SN 1994, HKTT: phường 11, TP. Vũng Tàu) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, vào khoảng 6 giờ ngày 29/8, tại một nhà nghỉ thuộc phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu, Lâm, Tùng cùng một đối tượng (chưa rõ lai lịch) bàn nhau mượn xe máy của anh Lê Đức Tài (SN 1994, HKTT: huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Sau khi mượn được xe, các đối tượng mang đến 1 tiệm cầm đồ (tại phường 10) lấy số tiền 8 triệu đồng. Lâm chia cho mỗi người 2 triệu đồng tiêu xài. Tại cơ quan công an, Lâm và Tùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra. (Ngọc Mai)

Tuần tra đêm bắt trộm

Vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 4/9, tại ấp 4, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, qua công tác tuần tra kiểm soát, Công an xã Hòa Hội phát hiện Nguyễn Trọng Vũ (SN 1992, HKTT: khu phố Láng Sim, TT.Phước Bửu) có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, Vũ khai nhận vừa thực hiện hành vi lấy trộm của nhà người dân 1 máy cắt sắt, 2 mô tơ dùng để trộn khối bê tông. Hiện vụ việc đang được Công an xã Hòa Hội tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. (Thành Lưu)

TNGT nghiêm trọng

Ngày 4/9, Công an TP.Vũng Tàu đang tiến hành điều tra nguyên nhân 1 vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Vào lúc 21 giờ 50 phút ngày 2/9, tại số 100 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, xe mô tô 84L1-097.63 do Nguyễn Ngọc Hải (SN 1996) điều khiển chở theo phía sau là Lê Thanh Vũ (SN 1993 cùng trú tại phường Thắng Tam) lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng từ đường Lê Hồng Phong về Hoàng Hoa Thám, khi đến khu vực trên thì xảy ra tai nạn với xe mô tô 29P2-8963 do Lê V.H.T (SN 1994, HKTT: tỉnh Bình Phước) điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại. Hậu quả, ông T. tử vong tại bệnh viện. (Độ Luân)

Quyết định đình nã

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định đình nã đối với Dương Văn Long (SN: 18/9/1980 tại tỉnh Quảng Ngãi; nơi cư trú: 1150/1 đường 3/2, phường 12, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh), nghề nghiệp là Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật kiến trúc xây dựng Hoàng Long. Tội danh bị khởi tố: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị truy nã theo Quyết định truy nã bị can số 1784/QĐTNBC-CSKT ngày 31/7/2020 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BR-VT.

Truy tìm đối tượng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2020 tại tỉnh BR-VT. Quá trình điều tra xác định đối tượng nghi vấn gây án tên Hồ Văn Nghĩa, không có mặt tại địa phương, nơi cư trú, không xác định được đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thông báo truy tìm người có nhân thân như sau: Hồ Văn Nghĩa (giới tính Nam; SN: 1966 tại tỉnh Vĩnh Long; HKTT: ấp Phú Hữu Yên, xã Long Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long; số CMND: 331810973). Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thông báo cho các địa phương biết. Khi phát hiện Hồ Văn Nghĩa thì đề nghị giữ lại và báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh biết, tiếp nhận và lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật. ĐT: 02543.858743, 0903306947 (ĐTV Nguyễn Hiển Vinh).