Mất tiền vì mua đất bằng giấy tay

Ngày 4/9, Phòng CSHS (PC02)-Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra đối với Lâm Thu Quí (SN 1955, trú tại huyện Long Điền) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đối tượng Lâm Thu Quí bị bắt sau 5 năm trốn lệnh truy nã.

Đối tượng Lâm Thu Quí khi bị bắt.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 6/11/1997, Lâm Thu Quí được UBND huyện Long Điền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số 787978 với diện tích 581m2, thuộc thửa đất số 191, tờ bản đồ số 97 (số thửa cũ 160, tờ bản đồ số 18), tọa lạc tại TT.Long Hải, huyện Long Điền.

Sau đó, tại Quyết định số 04 của TAND tỉnh ngày 18/8/2009, công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, bà Quí đồng ý sát nhập 581m2 đất nói trên vào lô đất của gia đình với tổng diện tích 5.716,5m2 thuộc thửa đất số 181, 182, 212, 191+6, 25, tờ bản đồ số 97+104 cũng tọa lạc tại TT.Long Hải, huyện Long Điền. Theo thỏa thuận, lô đất được phân chia theo sơ đồ vị trí thửa đất của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Long Điền với ký hiệu là: A,B,C,D,E,F,G,H,I.

Lô đất 5.716,5m2 nói trên được phân chia cụ thể như sau: Ông Lâm Kinh (SN 1949) được quyền sử dụng 538m2 thuộc thửa đất ký hiệu là thửa A; Ông Lâm Kinh Thủy (SN 1963) được quyền sử dụng 590,9m2 đất là thửa E; Ông Lâm Kinh Lạc (SN 1957) được quyền sử dụng 498,3m2 thuộc thửa B; Ông Lâm Kinh Thế (SN 1961) được quyền sử dụng 562,1m2 thuộc thửa F (ông Thế ủy quyền cho ông Lạc sử dụng diện tích đất này của mình); Bà Lâm Thu Ý (SN 1965) được quyền sử dụng 492m2 thuộc thửa C; Bà Lâm Thu Quí được quyền sử dụng 581,8m2 thuộc thửa G; Bà Lâm Thu Ba (SN 1956) được quyền sử dụng 313,2m2 thuộc thửa D; Bà Lâm Thu Mai (SN 1958) được quyền sử dụng 547,3m2 thuộc thửa H; Bà Nguyễn Lâm Nhi (SN 1971) được quyền sử dụng 65,7m2 thuộc thửa I.

Đối với thửa đất ký hiệu F (đất của ông Thế): Sau khi quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự có hiệu lực pháp luật, ông Lạc (được ông Thế ủy quyền) chưa làm thủ tục sang tên GCNQSDĐ đối với thửa đất F. Thời điểm này, bà Quí vẫn còn giữ GCNQSDĐ số 787978 nói trên. Ngày 19/11/2009, bà Quí vay của bà Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1976, trú tại TP. Vũng Tàu) 180 triệu đồng. Để bảo đảm cho việc trả nợ, Quí ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (có công chứng) đối với thửa đất ký hiệu F (của ông Thế) cho bà Hà với giá 100 triệu đồng. Đến ngày 10/4/2012, Quí vay tiếp của bà Hà 620 triệu đồng. Tiếp đó, không được sự đồng ý của bà Hà, nhưng Quí đã ký hợp đồng (giấy tay không có công chứng) chuyển nhượng thửa đất F cho 6 người khác để lấy 750 triệu đồng.

Đối với thửa đất ký hiệu G (đất của Quí), ngày 1/7/2010, Quí gửi đơn đến UBND huyện Long Điền xin được cấp “sổ đỏ”. Trong thời gian chờ được cấp giấy, Quí đã ký hợp đồng (giấy tay không có công chứng) chuyển nhượng thửa đất G cho 8 người khác để lấy 724 triệu đồng.

Đến ngày 12/7/2011, UBND huyện Long Điền cấp GCNQSDĐ số 717998 đối với thửa đất ký hiệu G cho Lâm Thu Quí. Ngày 28/12/2011, Quí vay của bà Nguyễn Kiều Diễm (SN1972, trú tại TX. Phú Mỹ) 350 triệu đồng. Để bảo đảm cho việc trả nợ, Quí đã ký hợp đồng chuyển nhượng (có công chứng) quyền sử dụng đất đối với thửa đất ký hiệu G cho bà Diễm. Đến hẹn, Quí không trả tiền cho bà Diễm nên bà Diễm đã đề nghị và được UBND huyện Long Điền cấp GCNQSDDĐ đối với thửa đất ký hiệu G. Sau đó, bà Diễm đã tách thửa đất ký hiệu G thành 4 thửa, trong đó 2 thửa đất bà Diễm đã chuyển nhượng cho người khác.

Đối với thửa đất ký hiệu B (đất của ông Lạc): Sau khi quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự có hiệu lực pháp luật, ông Lạc đã nhờ bà Quí phân lô đất ký hiệu B của mình thành nhiều lô nhỏ để chuyển nhượng cho người khác. Sau đó, Quí thông báo cho ông Lạc mỗi lô đất có diện tích 55m2 với giá 50 triệu đồng. Thấy giá rẻ, ông Lạc không đồng ý giá chuyển nhượng và không để Quí chuyển nhượng quyền sử dụng đất của mình nữa. Tuy nhiên, Quí vẫn tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối lô đất ký hiệu B của ông Lạc cho 6 người khác (giấy tay, không công chứng) để lấy 510 triệu đồng.

Đối với thửa đất ký hiệu H (đất của bà Mai): Dù không được sự đồng ý của bà Mai, Quí vẫn ký hợp đồng (không có công chứng) chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho 2 người lấy 145 triệu đồng.

Khi nhận ra bản thân bị lừa, các nạn nhân đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an. Ngày 29/5/2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 27/01/2015, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Quí. Quá trình điều tra, Quí bỏ trốn, nên ngày 29/1/2015, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra Quyết định truy nã đối với Quí. Ngày 18/8/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã bắt được Lâm Thu Quí khi đối tượng đang lẩn trốn phường An Đông, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.

Qua vụ việc nêu trên cho thấy hầu hết những lô đất Quí chuyển nhượng cho các nạn nhân đều bằng giấy tay và không có công chứng. Vì thế, để tránh mắc bẫy, cơ quan công an khuyến cáo người dân trước khi quyết định mua đất cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý mảnh đất mà mình định mua. Tuyệt đối không nên mua đất bằng giấy tay và không qua công chứng theo quy định nhằm tránh “tiền mất, đất không có”.

Bài, ảnh: SƠN KHÊ