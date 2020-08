CÔNG AN XÃ BÁN CHUYÊN TRÁCH: XỨNG ĐÁNG LÀ LỰC LƯỢNG NÒNG CỐT Ở CƠ SỞ

Là lực lượng vũ trang bán chuyên trách thuộc hệ thống tổ chức của CAND, trước thời điểm thực hiện đề án của Bộ Công an về việc bố trí lực lượng công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, công an xã bán chuyên trách là lực lượng nòng cốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại địa bàn nông thôn, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Trong quá trình công tác, lực lượng công an xã của tỉnh đã lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở.

Thực hiện: NGUYỄN NGÂN - VĂN ĐỒNG - CÔNG HOAN