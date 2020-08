AN NINH - TRẬT TỰ

TNGT 1 người tử vong

Vào lúc 0 giờ 10 phút ngày 3/8, tại khu vực đèn chiếu sáng số 72, đường 30/4, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, xe mô tô BKS: 72E1-464.52 do anh T.V.V (SN 1993, HKTT: phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu) điều khiển trên đường 30/4 theo hướng cảng dầu khí về cầu Rạch Bà, khi đến địa điểm trên đã tự đâm vào trụ đèn chiếu sáng. Hậu quả của vụ tai nạn làm anh V. tử vong tại hiện trường. Nguyên nhân tai nạn hiện đang được điều tra làm rõ. (Xuân Độ)

Vận động đầu thú

Ngày 3/8, Công an TP. Bà Rịa cho biết đã vận động Vũ Văn Tiến (SN 1985, HKTT: phường Long Toàn, TP. Bà Rịa) ra đầu thú. Tiến là đối tượng bị Công an TP. Bà Rịa ra thông báo truy tìm số 32 tháng 6/2017 vì có liên quan đến vụ “Đánh bạc” xảy ra ngày 4/4/2017 tại khu phố 2, phường Long Toàn, TP. Bà Rịa. Hiện Công an TP. Bà Rịa đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. (Ngọc Mai)