AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 2/8/2020

TNGT 1 người tử vong

Ngày 2/8, Công an TX.Phú Mỹ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo hồ sơ, xe mô tô 60C1-340.98 do L.H.M (SN 1990, quê tỉnh Đồng Nai) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 51 theo hướng từ Bà Rịa đi Đồng Nai, khi đến Km39+800 thuộc KP.Phước Lập, phường Mỹ Xuân thì tông vào đuôi xe máy độ chế (không có số máy, số khung, chưa xác định được người điều khiển) đang lưu thông cùng chiều phía trước khiến anh M. ngã xuống đường. Sau đó, anh M. bị xe ô tô đầu kéo biển số 60C-084.50 kéo theo sơ mi rơ moóc biển 72R-000.03 do anh Đỗ Đăng Khoa (SN 1982, trú tại TX.Phú Mỹ) điều khiển lưu thông cùng chiều phí sau cán qua người. Hậu quả, sau khi được đưa đi cấp cứu, anh M. đã tử vong tại Bệnh viện Bà Rịa. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 2/8, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý Lý Quốc Vũ (SN 1999, trú tại huyện Xuyên Mộc) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó tại tổ 3, ấp Bàu Hàm, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc lực lượng Công an huyện Xuyên Mộc bắt quả tang Vũ đang tàng trữ 2 gói nilon hàn kín chứa chất kết tinh không màu trong suốt (đối tượng khai nhận là ma túy đá). (Nguyễn Văn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 2/8, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Nguyễn Đình Trọng (SN 1995, chỗ ở TX.Phú Mỹ) về hành vi cố ý gây thương tích. Theo hồ sơ, Đỗ Thành Công (SN 1991, TX.Phú Mỹ) và Cao Văn Cường (SN 1993, trú tại TX.Phú Mỹ) đến nhà Trọng (làm chung công ty với Cường) để nói chuyện và xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, có 6 thanh niên là bạn của Cường cũng đến nhà Trọng. Lúc này, Trọng vào trong nhà lấy 1 con dao đuổi đánh Cường, Công và nhóm thanh niên. Công chạy lại giật được con dao trên tay Trọng thì bị em trai và cha của Trọng lao đến đánh. Hậu quả, Công bị thương ở vùng vai, mắt phải, Cường bị thương nặng ở vùng mặt. (Sơn Khê)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 2/8, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, bà Nguyễn Thị Thu Tâm (SN 1969, trú tại huyện Xuyên Mộc) cùng Lê Thị Mỹ Tiên (SN 1987, chưa rõ nơi cư trú) đến nhà ông Phạm Nhàn (SN 1964, ở ấp Phú Sơn, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) để làm thủ thục bán mảnh đất bà Tâm đứng tên cho ông Nhàn. Tại đây, bà Tâm và Tiên nhận số tiền 120 triệu đồng đặt cọc của ông Nhàn. Sau khi nhận tiền, bà Tâm đưa số tiền trên cho Tiên kiểm tra rồi bỏ vào cốp xe. Khi đi đến đường nông thôn thuộc ấp Phú Quý, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, Tiên dừng xe nói bà Tâm xuống xe đợi y đi mua đồ rồi quay lại. Bà Tâm xuống xe ngồi đợi nhưng không thấy Tiên quay lại và cũng không liên lạc được. (Trí Nhân)

Trộm tài sản

Ngày 2/8, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Qua xác minh được biết, tại phòng trọ của chị Phạm Thị Ngọc Quý (SN 1984, ở thôn Phước Tấn, xã Tân Hòa, TX.Phú Mỹ) đối tượng Nguyễn Hoàng Tâm (SN 2002, trú tại TX.Phú Mỹ) đã trộm 1 điện thoại hiệu OPP F11. (Phước An)