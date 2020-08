AN NINH - TRẬT TỰ

Trộm tài sản

Ngày 11/8, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thái Sơn (SN 1999, quê TP.Hồ Chí Minh) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo trình bày của bị hại, anh Giang Cẩm Sang (SN 1996, trú tại TP.Bà Rịa), dựng xe máy hiệu Yamaha Exciter biển số 72D1-229.95 trước cửa phòng trọ ở phường Long Tâm, TP.Bà Rịa thì bị Sơn trộm cắp. (Lê Nguyễn)

Cùng ngày, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Lê Bá Nguyên (SN 1984, TP.Bà Rịa) và Trần Văn Hải (SN1993, trú tại TX.Phú Mỹ) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo thông tin ban đầu, tại khu vực ấp 1, xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ, Nguyên và Hải đã đào trộm 2 cây hoa giấy (tổng trị giá 16 triệu đồng) của ông Đinh Ngọc Yến (SN 1975, trú tại TX.Phú Mỹ). (Trí Nhân)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 11/8, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Công an phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa bắt quả tang 2 đối tượng: Phạm Minh Tâm (SN 2003) và Nguyễn Thành Nhân (SN 2002, trú tại TP.Bà Rịa) đang tàng trữ trái phép 1 gói nilon hàn kín bên trong chứa chất tinh thể không màu trong suốt (Tâm khai nhận là ma túy đá). Qua xác minh, lực lượng công an phát hiện 2 đối tượng khác là Nguyễn Kim Quang (SN 1991) và Nguyễn Thành Nhân (SN 2000, trú tại TP.Bà Rịa) mua ma túy của Tâm. (Nguyễn Văn)

Đi bộ bị xe máy đâm tử vong

Ngày 11/8, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 2 người thương vong. Qua xác minh được biết, xe mô tô biển số 72C1-023.52 do ông Bùi Văn Lộc (SN 1960, trú tại TP.Vũng Tàu) điều khiển lưu thông ngược chiều trên đường 3/2, TP.Vũng Tàu trong làn đường dành cho xe ô tô. Khi đến khu vực đèn trang trí số 247 đường 3/2, phường 10, TP.Vũng Tàu thì xảy ra va chạm với người đi bộ là Ng.Th.Nh (SN 1963, trú tại TP.Vũng Tàu). Hậu quả, bà Nh. tử vong, còn ông Lộc bị thương. (Phước An)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại TP.Vũng Tàu, Phòng CSHS (PC02)-Công an tỉnh đang tạm giữ 1 xe mô tô hiệu Honda SH, màu đen, biển số 59P1-896.79, số khung 14DY-052903, số máy F42E-0052922 do Công ty TNHH MTV Đường Hoàng Kim (địa chỉ tại TP.Hồ Chí Minh) đứng tên chủ sở hữu. Qua xác minh của cơ quan Công an, từ năm 2017 đến nay, không xác định được công ty này làm gì, ở đâu. Vậy, cá nhân, tổ chức nào là chủ sở hữu xe mô tô trên, liên hệ Phòng PC02-Công an tỉnh BR-VT (189 Bạch Đằng, TP.Bà Rịa; ĐT: 0983.811.903 gặp cán bộ Vũ Huy Sơn) để giải quyết.